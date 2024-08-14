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Önüne geleni bıçakladı! Eskişehir saldırganının arkadaşı korkunç gerçeği anlattı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eskişehir'de canlı yayın açıp önüne gelen 5 kişiyi yaralayan saldırgan tutuklandı. Olayla ilgili gelişmeler merakla takip edilirken, saldırganın yakın arkadaşı kan donduran detayları paylaştı.

Önüne geleni bıçakladı! Eskişehir saldırganının arkadaşı korkunç gerçeği anlattı - 1. Resim

Eskişehir'de önceki gün oynadığı savaş oyunundan etkilenen 18 yaşındaki Arda K. sosyal medya hesabından canlı yayın açarak sokakta 5 kişiyi bıçak ve baltayla yaraladı. Korkunç olayla ilgili yeni gelişmeler ise merak konusu oldu.

Önüne geleni bıçakladı! Eskişehir saldırganının arkadaşı korkunç gerçeği anlattı - 2. Resim

ESKİŞEHİR SALDIRGANI TUTUKLANDI

Geçtiğimiz gün Eskişehir Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde bulunan Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda 5 vatandaşı bıçakladıktan sonra yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan Arda K. isimli şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından polis ekiplerince alınan geniş güvenlik tedbirleri altında sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Önüne geleni bıçakladı! Eskişehir saldırganının arkadaşı korkunç gerçeği anlattı - 3. Resim

KATLİAM ANLARINI CANLI YAYINLAMIŞ

Saldırganla ilgili korkunç detaylar da ortaya çıktı. Şahsın eylemi gerçekleştirmeden önce kaskında takılı kamerayla canlı yayına girdiği belirlendi. Saldırıya ait görüntüler sosyal medyada birçok kez izlendi.

Önüne geleni bıçakladı! Eskişehir saldırganının arkadaşı korkunç gerçeği anlattı - 4. Resim

KATLİAM İÇİN EL KİTABI YAZMIŞ

Öte yandan eli baltalı 18 yaşındaki Arda K.'nin, yapacağı katliam için el kitabı yazdığı ortaya çıktı. Kendisine "Temizleyici" ve "Aziz" diyen Arda K.'nin evinde yapılan aramada, mülteciler, LGBT bireyler, feministler, komünistler ve Marksistler gibi birçok grup ve ideolojiye öfke duyduğu, saldırılar planladığı, başkalarının da saldırması için yol gösteren yazılar bulundu.

Önüne geleni bıçakladı! Eskişehir saldırganının arkadaşı korkunç gerçeği anlattı - 5. Resim

5 KİŞİYİ BIÇAKLAYAN SALDIRGANIN ARKADAŞI KONUŞTU

Saldırganın 17 yaşındaki arkadaşı Ayaz B. konuştu. Şahsın uygulamadaki arkadaşlarına sokaktaki kedilere tekme attığını, insan öldürme videoları izlediğini ve bunları yapmanın hoşuna gittiğini söylediğini belirten Bulut, "Olayı gördüğümde çok şaşırdım. Elim ayağım titredi. Ben bunları söylediğinde kesinlikle ciddi olduğunu düşünmüyordum" dedi.

Önüne geleni bıçakladı! Eskişehir saldırganının arkadaşı korkunç gerçeği anlattı - 6. Resim

KOMŞULARI, ESKİŞEHİR SALDIRGANINI ANLATTI

Görgü tanıkları saldırganın dışarıda üstünü değiştirdiğini, şahsın komşuları ise gencin kendi halinde fabrikada çalışan bir ailenin 2 çocuğundan biri olduğunu anlattı.

Önüne geleni bıçakladı! Eskişehir saldırganının arkadaşı korkunç gerçeği anlattı - 7. Resim

HEDEFİNDE TKP BİNASI DA VARMIŞ

18 yaşındaki saldırganın kendine bir de manifesto hazırladığı ortaya çıktı. Kan donduran o açıklamada saldırganın bir siyasi partiyi de hedef almak istediği öğrenildi: "Eski planımda TKP binasına saldırmayı amaçlıyordum. Fakat bu saldırıyı planladığımdan aşırı önce yapmak zorunda kaldım."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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