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Haberler > Dünya > İran'dan ilk misilleme! İsrail'e ait gemiye el koydular

İran'dan ilk misilleme! İsrail'e ait gemiye el koydular

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in Şam'da İran konsolosluğuna gerçekleştirdiği saldırı sonrası ilk misilleme geldi. İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı yakınlarında İsrail'e ait bir gemiye el koydu.

İran medyası, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun İsrail'le bağlantılı olduğunu öne sürdüğü Portekiz bandıralı yük gemisine el koyduğunu duyurdu.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, İsrail'le bağlantılı olduğunu iddia ettiği bir yük gemisine Basra Körfezi'nde el koydu.

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GEMİ İSRAİLLİ İŞ ADAMINA AİT

Portekiz bandrallı ”MSC Aries" adlı geminin, Londra merkezli "Zodiac Maritime" şirketi sahibi İsrailli iş adamı Eyal Ofel'e ait olduğu iddia edildi.

İsrail ordu radyosu da X Platformundan yaptığı açıklamada "İran güçlerinin Hürmüz Boğazı yakınında saldırdığı geminin bir kısmı büyük olasılıkla İsrail'e aittir." ifadelerine yer verdi.

Geminin Birleşik Arap Emirlikleri'nden Hindistan'a gittiği kaydedilen açıklamada daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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