İran'ın foyası ortaya çıktı! İçi boş füzeyle gövde gösterisi

Suriyeli muhalif general Ahmet Rahhal “İran’ın 13 Nisan gecesi İsrail’e attığı füzelerin içinin boş olduğu ortaya çıktı. Yere çakılan SİHA’lar da bombasızdı. Göstermelik saldırı İsrail’e yeni işgal fırsatı sunuyor” dedi

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Suriyeli General Ahmet Rahhal, İran’ın SİHA ve füze saldırılarının İsrail’e yeni işgal fırsatı sunduğunu söyledi. Golan’da mayınların söküldüğünü ve İsrail’in askerî sevkiyat başlattığını söyleyen Suriyeli muhalif general Rahhal; Ürdün, Filistin, Lübnan, Irak, Yemen ve hatta Türkiye’nin bu saldırıdan zarar gördüğünü öne sürdü.

TAHRAN, BATI’NIN GÖNÜLLÜ TRUVA ATI

İran’ı “İslam dünyasındaki Batı’nın gönüllü Truva atı” olarak nitelendiren General Rahhal “13 Nisan gecesi İsrail’e atılan füzelerin içi boş olduğu ortaya çıktı. Yere çakılan SİHA’lar da bombasızdı. Bunlar saldırı sonrası ele geçirilen örneklerle sabit. Tek bir siyonist mevziyi vuramamak ve de tek bir İsrail askerine zarar veremiyor olmak İran’ın büyük başarısı. Gerçekte İran’ın İsrail ya da ABD ile herhangi bir mücadelesi yok. Yıllardır bu güçler arasında Sünni coğrafyalar bölünüp parçalanıyor. İran nerede var ise orda ABD ya da Rusya ve dolayısı ile İsrail de var. İran’ın askerî olarak girdiği bütün ülkelere bakın bu manzarayı göreceksiniz. Son SİHA-füze şovunda İran kendi taraftarları nezdinde psikolojik bir kazanım sağladı. İsrail-Batı ittifakı ise siyasi olduğu kadar askerî açıdan da kazandı. Bu hadisenin tek kaybedeni İslam ülkeleri ve Müslüman halk oldu.

YENİ İŞGAL HAZIRLIĞI

Siyonist rejim şimdi bu içi boş füze ve SİHA’ların bedelini Lübnan, Irak, Yemen ve Suriye’deki Müslümanlara ödetecek. Lübnan Cebel-i Şeyh ve Golan hattı epey hareketlendi. İsrail bu saldırıyı bahane ederek yeni işgallere hazırlanıyor. İran ve vekalet unsurları olan Hizbullah ve diğer Şii yapılanmalar da buna zemin hazırlıyor. Hizbullah’ta olan bazı bölgeler el değiştirebilir. Ancak bu da yine danışıklı dövüşün bir parçası. Birbirleri ile savaşıyor görüntüsü tamamen aldatmaca. Sadece kim nereyi ne kadar yönetecek yarışı var. Bu paylaşım sürecinden Ürdün, Türkiye dahil tüm Müslüman ülkeler olumsuz etkilenecek. Çünkü İran’ın ısrarla istikrarsızlaştırdığı alanda Türkiye’nin Kalkınma Yolu ve teröre karşı yürüttüğü operasyonlarda zarar görüyor. Ürdün ise ekonomik ve siyasi açıdan çok daha fazla zor duruma düşmekte. Lübnan’da belirsizlik, Körfez’de istikrarsızlık diğer yan etkileri” değerlendirmesinde bulundu.

"ŞU AN ORDU DÖRDE BÖLÜNDÜ"

Suriye’nin İran eliyle ciddi bir belirsizliğe itildiği görüşünü savunan General Ahmet Rahhal “Şu an ordu dörde bölündü. İrancı, Rusçu, İsrail yanlısı ve radikal Baasçı kanat şeklinde parçalandılar. Bu durumdan elbette Muhaberat da payını alıyor. Özellikle İran bu parçalı yapı sebebiyle zor durumda. Sebebi ise İranlı subay ve diplomatların Suriye’ye gelişi, buradaki faaliyetleri olağanüstü gizlilik içerisinde yürütülür. Ancak başta Kasım Süleymani olmak üzere 30 İran generali, Suriye ordusu ve istihbaratından sızan bilgilerle öldürüldü. Bu sebeple İran-Esad ilişkisinde kayda değer güven bunalımı oluştu. Esad’ın bazı bakanları, İstihbaratın başı Ali Memlük ve Mahir Esad birçok defa Tahran’a çağırıldı ve hesap soruldu. Yaşananlar sebebiyle Esad da rahatsız ancak bir şeyleri değiştiremiyor. Gerilim sebebiyle 5 ve 8. Ordu ile bir çok birlik yeniden dizayn ediliyor. Suheyl Hasan görevden alındı, yerine Salih Abdullah tayin edildi. Diğer kuvvet kademeleri ile el-Muhaberat’ta da ciddi değişiklikler yapıldı ancak İsrail’e bilgi akışı sürüyor. Rejimin ana aktörlerinden Rami Mahluf geçtiğimiz dönem, ‘İsrail ve Şam’ın güvenliği birbirinden ayrılamaz’ demişti. Sahada olan bitenler bu angajmanın birer yansıması. İran’ın vurulan komutanları ve mevzileri ile ilgili İsrail’e ciddi anlamda üst düzey istihbarat sağlanıyor. Bunun siyasi sonuçları da var elbette. 2013 kimyasal saldırısı sonrası ABD’nin Esad’ı vurmasını İsrail engelledi. Yine benzer başka kırılma noktalarında Tel Aviv, Baas-Esad rejimine destek sağladı” diye konuştu.