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İran'ın saldırısına ilişkin BM Güvenlik Konseyi toplandı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İran&#039;ın saldırısına ilişkin BM Güvenlik Konseyi toplandı!

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İran'ın İsrail'e saldırılarını görüşmek üzere İsrail'in talebiyle toplandı.

 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) yaptığı konuşmada Orta Doğu'da gerginliğin daha da artmaması için İran ile İsrail'e azami itidal çağrısında bulundu.

Guterres, İsrail'in çağrısı üzerine acil toplanan BMGK'de yaptığı konuşmada, Orta Doğu'da artan gerginliğin bölge ve dünya için tehlikeli olduğuna dikkat çekti. "Şu anda itidal ve tansiyonu düşürme zamanı." ifadesini kullanan Guterres, İran'ın hava saldırılarıyla bölgede tansiyonu daha da artırmasını kınadığını kaydetti ve taraflara yaptığı itidal çağrısını hatırlattı.

İran'ın saldırısına ilişkin BM Güvenlik Konseyi toplandı! - 1. Resim

İsrail'in İran'ın Şam'daki diplomatik misyonuna düzenlediği saldırıyı da kınadığını hatırlatan Guterres, "Orta Doğu'da birçok cephede askeri karşılaşmalara neden olabilecek her türlü adımdan uzak durulmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

GAZZE'DE DERHAL ATEŞKES ÇAĞRISI

Öte yandan, Guterres Gazze'deki insani krizin büyüdüğünü ve bölgede acil bir ateşkesin gerekliliğini vurgulayarak hem rehinelerin serbest bırakılması hem de bölgeye insani yardımların ulaştırılması için herkesin üzerine sorumluluk düştüğüne işaret etti.

Konuşmasının sonunda Guterres, "Ne bölge ne de dünya yeni savaşları kaldırabilir." ifadesini kullandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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