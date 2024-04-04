İşgal güçleri El-Megazi Mülteci Kampını bombaladı, ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 4 Nisan 2024 04:52 - Güncelleme: 4 Nisan 2024 05:03 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

İsrail'in topyekün abluka altına aldığı Gazze'ye yönelik saldırıları aralıksız olarak devam ediyor. İşgal güçlerinin hedefi ise yine siviller oldu. Savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı ile Refah'ın batısındaki bir eve bomba yağdırdı, ölü ve yaralılar var