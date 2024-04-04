İşgal güçleri El-Megazi Mülteci Kampını bombaladı, ölü ve yaralılar var
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
İsrail'in topyekün abluka altına aldığı Gazze'ye yönelik saldırıları aralıksız olarak devam ediyor. İşgal güçlerinin hedefi ise yine siviller oldu. Savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı ile Refah'ın batısındaki bir eve bomba yağdırdı, ölü ve yaralılar var
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar sürüyor. İsrail ordusu, bütün dünyanın tepkisine rağmen Filistinli sivilleri katletmeye devam ediyor. Son olarak Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı ve Refah kentinin batısındaki bir ev hedef alındı. Saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde El-Megazi Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Saldırıda en az iki Filistinlinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı ifade edildi.
WAFA'nın haberinde İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısında bulunan Sultan Mahallesi'nde de bir eve hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi. Saldırıda ölen ve yaralananların bulunduğu bildirildi.
Haberde ayrıca İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Deyr el-Belah'a da bir dizi hava saldırısı düzenlediği, Zeytun Mahallesi'nin güneyindeki bölgelerin topçu birlikleri tarafından hedef alındığı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı