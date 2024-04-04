Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Dünya > İşgal güçleri El-Megazi Mülteci Kampını bombaladı, ölü ve yaralılar var

İşgal güçleri El-Megazi Mülteci Kampını bombaladı, ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İşgal güçleri El-Megazi Mülteci Kampını bombaladı, ölü ve yaralılar var

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in topyekün abluka altına aldığı Gazze'ye yönelik saldırıları aralıksız olarak devam ediyor. İşgal güçlerinin hedefi ise yine siviller oldu. Savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı ile Refah'ın batısındaki bir eve bomba yağdırdı, ölü ve yaralılar var

 İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar sürüyor. İsrail ordusu, bütün dünyanın tepkisine rağmen Filistinli sivilleri katletmeye devam ediyor. Son olarak Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı ve Refah kentinin batısındaki bir ev hedef alındı. Saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. 

İşgal güçleri El-Megazi Mülteci Kampını bombaladı, ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde El-Megazi Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Saldırıda en az iki Filistinlinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İşgal güçleri El-Megazi Mülteci Kampını bombaladı, ölü ve yaralılar var - 2. Resim

WAFA'nın haberinde İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısında bulunan Sultan Mahallesi'nde de bir eve hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi. Saldırıda ölen ve yaralananların bulunduğu bildirildi.

İşgal güçleri El-Megazi Mülteci Kampını bombaladı, ölü ve yaralılar var - 3. Resim

Haberde ayrıca İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Deyr el-Belah'a da bir dizi hava saldırısı düzenlediği, Zeytun Mahallesi'nin güneyindeki bölgelerin topçu birlikleri tarafından hedef alındığı belirtildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rusya'dan Fransa'ya uyarı: Ukrayna'ya asker göndermeyin - DünyaRusya'dan Fransa'ya uyarı: Ukrayna'ya asker göndermeyinYoutube, Hindistan seçimlere giderken dezenformasyona izin verdi - DünyaYoutube, Hindistan seçimlere giderken dezenformasyona izin verdiUkrayna, asker açığını kapatmak için zorunlu askerlik yaşını 25'e düşürdü - DünyaUkrayna, asker açığını kapatmak için zorunlu askerlik yaşını 25'e düşürdüİsviçre, göçü sınırlandırmak için referanduma gidecek - Dünyaİsviçre, göçü sınırlandırmak için referanduma gidecekBM, Gazze'ye yardımları askıya aldı - DünyaBM, Gazze'ye yardımları askıya aldıİsrail'den erken seçim sesleri yükseliyor - Dünyaİsrail'den erken seçim sesleri yükseliyorTrump, ABD'de yasadışı olarak bulunan göçmenlere "hayvan” dedi - DünyaTrump, ABD'de yasadışı olarak bulunan göçmenlere "hayvan” dediİngiltere'de 10 milyon insan hastane randevusu bekliyor - Dünyaİngiltere'de 10 milyon insan hastane randevusu bekliyorİngiltere Müzesi'ne 150 yıldır sakladığı tabletler nedeniyle soruşturma açıldı - Dünyaİngiltere Müzesi'ne 150 yıldır sakladığı tabletler nedeniyle soruşturma açıldıFinlandiya'dan Ukrayna'ya 188 milyon avroluk askeri yardım - DünyaFinlandiya'dan Ukrayna'ya 188 milyon avroluk askeri yardım
Sonraki Haber Yükleniyor...