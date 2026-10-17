İslam dünyası Bağdat’ta buluşuyor: Fidan, İsrail’e karşı ortak irade çağrısı yapacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu'da gerilimin tırmandığı bir dönemde Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatının 52'nci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak. Türkiye'nin dönem başkanlığını Irak'a devredeceği zirvede Gazze, Filistin, Kudüs ve Körfez'deki gelişmeler masaya yatırılacak. Fidan'ın İsrail'in saldırgan politikalarına karşı İslam dünyasına ortak hareket etme çağrısında bulunması bekleniyor.

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Orta Doğu’da savaş ve gerilim tırmanırken, gözler Bağdat’a çevrildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün başlayan ve iki gün sürecek olan İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) 52’nci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılacak. “Diyalog ve Dayanışma: Barışı ve Sürdürülebilir Kalkınmayı Teşvik Etmenin İki Temel Dayanağı” temasıyla düzenlenecek toplantıda Türkiye, Haziran 2025’ten bu yana yürüttüğü dönem başkanlığını Irak’a devredecek. Orta Doğu’da çatışmaların ve güvenlik risklerinin gündemdeki yerini koruduğu bir dönemde gerçekleştirilecek zirvede Gazze’deki saldırılar, Filistin topraklarındaki işgal ve ilhak faaliyetleri, Kudüs’ün statüsü ve Körfez’de tırmanan gerilim ele alınacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan’ın toplantıdaki hitabında, İsrail’in saldırgan ve yayılmacı politikalarının Orta Doğu’daki güvenlik tehditlerini derinleştirdiği vurgulanacak. Fidan, İİT üyelerinin bu gelişmeler karşısında ortak bir irade ortaya koyması ve uluslararası aktörlerle eş güdüm içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekecek.

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