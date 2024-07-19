İspanya’da sahilde güneşlenirken üzerlerine kaya düştü: İki aylık bebek öldü, babası yaralandı

İspanya'nın tatil adasındaki plajda güneşlenirken üzerlerine kayalar düşen iki aylık bebek öldü, babası ise yaralandı. Aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu plaj sakinleri bebeği hayata döndürmeye çalıştı.

Hastalığı 100.000’de 1 görülüyor: 6 aydır su bile içemiyordu, 40 kiloya kadar düştü

Hastalığı 100.000’de 1 görülüyor: 6 aydır su bile içemiyordu, 40 kiloya kadar düştü

İspanya'da bir plajda güneşlenirken üzerlerine kayaların düşmesi sonucu iki aylık bir bebek hayatını kaybetti, babası ise yaralandı.

Küçük kız önce Formentera adasındaki bir hastaneye nakledildi, ardından hava yoluyla İbiza'daki Can Misses Hastanesine sevk edildi ve burada hayatını kaybetti.

Korkunç olay, kristal berraklığında sulara sahip sakin bir plaj olan Es Copinyar’da meydana geldi.

RAPORDA ACI DETAYLAR YER BULDU

Yerel polis, yerel saatle 12.20 sularında meydana gelen olayın ardından bölgeyi karantina altına aldı. Yerel raporlar, çocuğun babasının kızının ağzına emzik koymak için ayağa kalktığı sırada meydana geldiğini bildirdi. Büyük bir kayanın bebeğin üzerine kaydedildi.

BEBEK ÖLDÜ, BABASI YARALI

Aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu yerel halk, yardım gelmeden önce onu olay yerinde hayata döndürmeye çalıştı. Yaşanan trajediyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bebek korkunç şekilde can verirken 33 yaşındaki baba hafif yaralanmalarla Formentera Hastanesi’ne kaldırıldı.