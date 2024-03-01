İsrail 112 Filistinliyi öldürdüğü katliamı itiraf etti, Hamas'tan tepki geldi

İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açıp 112 kişiyi öldürdü. Yüzlerce kişi de yaralanırken İsrail, katliamı itiraf etti. Hamas ise İsrail'in "aldatma ve yalan bilgi" aktardığını belirtti.

İsrail'in yardım bekleyen Filistinlileri vurması sonucu 112 insan hayatını kaybetti, 700'den fazla insan yaralandı. Hamas'tan saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist ordu, halkımızın sistematik öldürülmesini meşrulaştırmak için önemsiz bir hikaye anlatarak, gerçekleştirdiği korkunç katliam hakkında aldatma ve yalan bilgi aktarmaktadır." ifadesi kullanıldı.

DÜNYAYA ÇAĞRI YAPTILAR

İsrail ordusunun, Filistin halkına karşı soykırım savaşı başlattığından bu yana "yanlış bilgilendirme ve yalanı" yaygın şekilde kullandığına dikkat çekilen açıklamada, Uluslararası Adalet Divanına, Uluslararası Ceza Mahkemesine ve tüm insan hakları kurumlarına "bu iğrenç suçu belgelemeleri ve bu haydut işgal varlığını işlediği suçlardan ve ihlallerden sorumlu tutmak için gerekli önlemleri almaları" çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu dün, Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almış, saldırıda 112 Filistinli hayatını kaybetmiş, 760 Filistinli yaralanmıştı.

İSRAİL KATLİAMI İTİRAF ETTİ

İsrail güvenlik kaynakları, yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin, tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine "tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını" savunarak, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini itiraf ettiğini aktarmıştı.

CAN KAYBI 30 BİNİ GEÇTİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230’u çocuk, 8 bin 860’ı kadın olmak üzere 30 bin 35 Filistinli öldürüldü, 70 bin 457 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.