Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • İsrail, 6 yaşındaki kız çocuğunu kurtarmaya giden Filistin Kızılayı'nı bombaladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İSRAİL, Filistin Kızılayı, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Filistin Kızılayı, 6 yaşındaki Hind Receb'i kurtarmak üzere yola çıkan Kızılay ekibine ait ambulansın İsrail tarafından bombalanmış halde bulunduğu ve ekiplerinin de öldürüldüğünü duyurdu. Toplamda 8 kişi hayatını kaybederken cansız bedenlere tam 12 gün sonra ulaşıldı.

    Filistin Kızılayı tarafından konuya dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail güçlerinin 12 gün önce Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir araçta mahsur kalan 6 yaşındaki Hind Receb ve yakınlarından 5 kişiye ait cansız bedenlere ulaşılmasının ardından onları kurtarmaya giden ambulansın da bombalanmış halde bulunduğu belirtildi.

    KASITLI OLARAK HEDEF ALINDI

    Gazze kentindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde direkt hedef alınan ambulansın içindeki Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'un da cansız bedenine ulaşıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İşgalciler, ambulansı, olay yerine gitmesine izin verilmesi için önceden koordinasyon sağlanmasına rağmen varır varmaz kasıtlı olarak hedef aldı. Ambulans, vurulan aracın olduğu yerin birkaç metre ötesinde bombalanmış halde bulundu."

    İsrail, 6 yaşındaki kız çocuğunu kurtarmaya giden Filistin Kızılayı'nı bombaladı

    12 GÜNÜN ARDINDAN BULUNDULAR

    Filistin Kızılayı 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 6 yaşındaki Hind Receb ve onu kurtarmak üzere yola çıkan Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'dan günlerdir haber alınamadığını bildirmişti. İsrail güçlerinin 12 gün önce Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir araçta mahsur kalan 6 yaşındaki Hind Receb ve yakınlarından 5 kişiye ait cansız bedenlere bu sabah ulaşılmıştı.

    İsrail, 6 yaşındaki kız çocuğunu kurtarmaya giden Filistin Kızılayı'nı bombaladı

    İsrail, 6 yaşındaki kız çocuğunu kurtarmaya giden Filistin Kızılayı'nı bombaladı

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İSRAİLFilistin Kızılayı
    Haberler > Dünya > İsrail, 6 yaşındaki kız çocuğunu kurtarmaya giden Filistin Kızılayı'nı bombaladı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Meta, İran dini lideri Hamaney’in sosyal medya hesaplarını kapattı - DünyaHamaney'in sosyal medya hesapları kapatıldıGazze'de can kaybı 28 bini geçti - DünyaGazze'de can kaybı korkunç boyuttaPakistan'da seçim kaosu! Protestolarda 3 polis öldü, İmran Han'ın partisi yarışı önde götürüyor - DünyaPakistan'da seçim kaosu: 3 kişi hayatını kaybettiHamas'tan Refah'a girmeye hazırlanan İsrail'e uyarı: On binlerce sivil ölebilir - DünyaHamas'tan dünyayı tedirgin uyarı!Biden imzayı attı, İsrail için geri sayım başladı! Netanyahu'nun 45 gün süresi var - DünyaNetanyahu'nun 45 gün süresi varAda ülkesi Filipinler 5,4'lük deprem ile sallandı - DünyaAda ülkesi 5,4 ile sallandıGezeravcı'nın uzay çıkartması Yunan manşetlerinde: Biz yıldızları izlerken Türk astronot Dünya'ya döndü - DünyaGezeravcı'nın uzay yolculuğu Yunanistan'da manşet olduRusya 26 adet 'şahed' ile Harkov'u vurdu! 3'ü çocuk 7 kişi öldü - DünyaRus ordusu Harkov'u İHA'larla vurdu! 3'ü çocuk 7 ölüFlorida’da otoyola inen uçak araca çarpıp alev aldı: 2 ölü - DünyaOtoyola inmeye çalışan özel jet araca çarpıp alev aldıBeyaz Saray'da görüşen iki liderden Putin'i kızdıracak sözler! 'Verdiği saçma röportajı gördüğümüzde...' - Dünya'Verdiği saçma röportajı gördüğümüzde...'
    Sonraki Haber Yükleniyor...