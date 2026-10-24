İsrail, Ankara-Bakü arasını bozmak istiyor: Kardeşliğe siyonist fitnesi

Siyonist rejim, tüm gücüyle Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine saldırıyor. Güvenlik kaynakları, İsrail güdümlü 5 bini aşkın sosyal medya hesabının fitne maksatlı faaliyet yürüttüğüne dikkat çekiyor. Gazetemizin ulaştığı bilgilere göre MOSSAD, Azerbaycan’da suni darbe, suikast ve sokak olayları dâhil birçok provokatif girişim planı yapıp bütün bu olaylardan Türkiye’yi sorumlu tutmayı amaçlıyor.

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Netanyahu’nun 27 Ekim’deki seçime kadar her türlü çılgınlığı yapabileceğine dikkat çeken Kafkassam Başkanı Prof. Dr. Hasan Oktay “Tel Aviv yönetimi, şimdi de Aliyev’in önümüzdeki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne katılmasını engellemek için uğraşıyor. Etle tırnak olan, ‘bir millet, iki devlet’ şiarını bayraklaştıran toplumu ayrıştırıp düşman etmeye çalışıyorlar. Bunun için yüz milyonlarca dolarlık fonlar oluşturuldu, trol ordusu kuruldu. Netanyahu, ‘Erdoğan dönemi sona erdi’ yalanını yayarak Bakü üzerinden Türk dünyasına girmek ve Körfez benzeri bir model oluşturmak istiyor. Hem Türkiye’de hem de Azerbaycan’da bu maksatla faaliyet yürüten kişi ve kurumlar var. ‘Başörtüsü yasağı’ üzerinden koparılan fırtına da hazırlanan komplonun boyutunu net bir biçimde gösteriyor. Oysa iki ülke arasında ne millet ne de devlet olarak herhangi bir problem yok. Kimse bu kirli kumpaslara itibar etmesin” dedi.

İsrail uzmanı Muhammed Tarık ise “Sahte kimlikler, yapay zekâyla üretilen yorumlar ve haber sitesi görünümündeki platformlar üzerinden yürütülen faaliyetlerin adresi belli: MOSSAD. Yine 2024’te ortaya çıkarılan STOIC operasyonu, bu yöntemlerin somut örneklerinden biri. Meta ve OpenAI, örtülü dijital etki faaliyetini İsrail merkezli STOIC şirketiyle ilişkilendirirken, New York Times operasyonun İsrail Diaspora İşleri Bakanlığı tarafından finanse edildiğini haberleştirdi” ifadelerini kullandı.

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