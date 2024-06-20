İsrail askerleri 15 yaşındaki bir çocuğu öldürdü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentine düzenlediği baskında bir çocuğu öldürdüğü belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri Kalkilya'nın Sufin bölgesinde birçok dükkana baskın düzenleyerek kamera kayıtlarına el koydu.

Filistinlilerin karşı koyması üzerine çıkan çatışmada 15 yaşındaki Naim Abdullah Naim Semha, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu göğsünden ağır şekilde yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Semha burada hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.