Nasrallah İsrail'i Lübnan'a karşı Güney Kıbrıs'la uyardı! Topyekün savaş olursa kural olmayacak
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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Filistin'de soykırım yaparken Lübnan'ı da vuran İsrail'i sert bir dille uyardı. Nasrallah, İsrail'in Lübnan'a bir kez daha saldırması durumunda Güney Kıbrıs'ı vuracaklarını söyledi.
Filistin'de soykırım yapan İsrail, Lübnan'ı ad bombalamaya devam ediyor. Bölgeyi kana bulayan İsrail'e Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'tan sert tepki geldi.
Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Talib Sami Abdullah, İsrail ordusunun 11 Haziran’da Lübnan’ın güneyine düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü.
İSRAİL SALDIRIRSA HEDEF GÜNEY KIBRIS OLACAK
Abdullah için düzenlenen anma törenine video-konferansla katılarak konuşma yapan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah İsrail’in Lübnan’a olası bir saldırısında İsrail uçaklarına üslerini açması halinde Güney Kıbrıs’ı hedef alacakları uyarısında bulundu.
"GÜNEY KIBRIS SAVAŞIN TARAFI OLURSA VURURUZ"
Nasrallah, bu durumda Kıbrıs Cumhuriyeti’ni "savaşan bir taraf" olarak göreceklerini ve buna göre tutum sergileyeceklerini belirtti.
İsrail’in Kıbrıs’ta sürekli askeri tatbikat yaptığını vurgulayan Nasrallah, Lübnan’a yönelik olası bir saldırıda Güney Kıbrıs’ın havaalanlarının ve üslerinin kullanılacağı yönünde istihbarat ve duyumlar aldıklarını kaydetti.
"TOPYEKÜN BİR SAVAŞ ÇIKARSA KURAL OLMAYACAK"
Hizbullah İsrail'le topyekûn bir savaş peşinde olmadıklarını vurguladı. Ancak mecbur kalmaları halinde bu savaşın kendileri açısından “herhangi bir kuralı ve sınırı olmayacağı" yolunda bir uyarı yaptı.
Hizbullah lideri Nasrallah, "Biz savaş istemiyoruz ancak eğer böyle bir savaş çıkarsa İsrail'deki hiçbir yer roket ve SİHA saldırılarına karşı güvende olamaz" dedi.
GÜNEY KIBRIS: SORUN DEĞİL ÇÖZÜM OLMAK İSTİYORUZ
Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ise İsrail ve Hizbullah arasında taraf tutmadıklarını söyleyerek "Kıbrıs sorunun değil, çözümün parçasıdır" dedi.
Güney Kıbrıs yönetimi daha önce İsrail ordusunun tatbikatlarda hava sahasını kullanmasına izin vermişti.