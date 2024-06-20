Nasrallah İsrail'i Lübnan'a karşı Güney Kıbrıs'la uyardı! Topyekün savaş olursa kural olmayacak

Filistin'de soykırım yapan İsrail, Lübnan'ı ad bombalamaya devam ediyor. Bölgeyi kana bulayan İsrail'e Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'tan sert tepki geldi.

Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Talib Sami Abdullah, İsrail ordusunun 11 Haziran’da Lübnan’ın güneyine düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü.

İSRAİL SALDIRIRSA HEDEF GÜNEY KIBRIS OLACAK

Abdullah için düzenlenen anma törenine video-konferansla katılarak konuşma yapan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah İsrail’in Lübnan’a olası bir saldırısında İsrail uçaklarına üslerini açması halinde Güney Kıbrıs’ı hedef alacakları uyarısında bulundu.

"GÜNEY KIBRIS SAVAŞIN TARAFI OLURSA VURURUZ"

Nasrallah, bu durumda Kıbrıs Cumhuriyeti’ni "savaşan bir taraf" olarak göreceklerini ve buna göre tutum sergileyeceklerini belirtti.

İsrail’in Kıbrıs’ta sürekli askeri tatbikat yaptığını vurgulayan Nasrallah, Lübnan’a yönelik olası bir saldırıda Güney Kıbrıs’ın havaalanlarının ve üslerinin kullanılacağı yönünde istihbarat ve duyumlar aldıklarını kaydetti.