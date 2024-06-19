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İsrail Ordu Sözcüsü Hagari'den itiraf gibi açıklama! "Hamas'ı ortadan kaldıramayız"

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail Ordu Sözcüsü Hagari&#039;den itiraf gibi açıklama! &quot;Hamas&#039;ı ortadan kaldıramayız&quot;

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, "Hamas, insanların kalplerine kök salmıştır. Hamas'ı ortadan kaldırabileceğimizi düşünenler yanılıyor" dedi.

 

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ni abluka altına alan İsrail ordusu, Hamas ile arasındaki savaşı sürdürüyor. Sık sık ateşkes konusunda bir araya gelen taraflar anlaşma sağlayamazken, İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari'den Hamas konusunda yeni bir açıklama geldi.

Hamas'ın bir fikir ve siyasi parti olduğunu belirten Hagari, "Hamas, insanların kalplerine kök salmıştır. Hamas'ı ortadan kaldırabileceğimizi düşünenler yanılıyor" dedi.

"HALKIN GÖZÜNE KUM ATMAKTIR"

Kanal 13 televizyonuna konuşan Hagari, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savunduğu 'Hamas’ın ortadan kaldırılması hedefine' ilişkin, "Hamas'ı yok etme fikri halkın gözüne kum atmaktır" ifadesini kullandı.

Hamas’ın yerine başka bir şeyin geliştirilmesini öneren Hagari, Gazze'deki tüm esirlerin askeri saldırılarla geri getirilmesinin de imkansız olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise Hagari'nin açıklamalarına tepki göstererek, güvenlik kabinesinin Gazze'deki saldırılara ilişkin "Hamas’ın askeri ve idari olarak yok edilmesi hedefinin bulunduğunu ve İsrail ordusunun da bunu yapmakla yükümlü olduğunu" savundu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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