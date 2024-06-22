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İsrail askerleri, Gazze'de yaralı bir adamı kalkan olarak kullandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail, Gazze'de katliam yaparken bölgeden gelen görüntüler kan donduruyor. Son olarak yaralı bir Filistinlinin, İsrail askerleri tarafından araçlarının kaportasına bağlayarak canlı kalkan olarak kullanılması görenleri kahretti.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapan İsrail, bugün de saldırılarını sürdürdü. Gazze'de hem masumların sığındığı kampı hem de çevredekileri bombalayan İsrail, sadece bir günde en az 42 kişiyi öldürdü, çok daha fazlasını ise yaraladı.

KAHREDEN KARE

Öte yandan bölgeden gelen görüntüler kan donduruyor. Soykırımın yaşandığı Gazze'de yaralılara da zulmediliyor. Son olarak İsrail askerleri, yaralı bir Filistinli adamı araçlarının kaportasına bağlayarak canlı kalkan olarak kullandı. O kare görenlerin yüreğini burktu.

CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTTA

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 260 gündür sürdürürken Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saat Gazze Şeridi'ndeki sivillere 3 saldırı gerçekleştirdiği, 101 kişinin hayatını kaybettiği, 169 kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 551'e, yaralananların sayısının ise 85 bin 911'e yükseldiği aktarıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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