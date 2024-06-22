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İsrail Gazze'de hem kamp hem mahalle bombaladı! 42 ölü, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail savaş uçakları Gazze'deki Şati Kampı ile Tuffah Mahallesi’ne bombalı saldırı düzenledi. Saldırılarda 42 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda insan yaralandı.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım yapan İsrail, bugün de masumların kanını döktü. İsrail savaş uçakları Gazze'nin eş-Şati Kampı bölgesinde bulunan evlere büyük bir saldırı düzenledi.

İsrail Gazze'de hem kamp hem mahalle bombaladı! 42 ölü, çok sayıda yaralı var - 1. Resim

42 KİŞİ CAN VERDİ

Saldırı sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Görgü tanıkları saldırının deprem etkisi meydana getirdiğini, altıdan fazla füze düştüğünü söyledi. Gazze'deki hükümetin açıklamasında göre saldırılarda 42 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Gazze'de hem kamp hem mahalle bombaladı! 42 ölü, çok sayıda yaralı var - 2. Resim

CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTTA

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 260 gündür sürdürürken Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saat Gazze Şeridi'ndeki sivillere 3 saldırı gerçekleştirdiği, 101 kişinin hayatını kaybettiği, 169 kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 551'e, yaralananların sayısının ise 85 bin 911'e yükseldiği aktarıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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