Timur Cihantimur lüks hayatından vazgeçemiyor! 'Nemlendirici' detayı pes dedirtti

İstanbul'da ehliyetsiz araç kullanan ve Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, yakalandığı ABD'de ikinci kez hakim karşısına çıktı. Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar verilirken, avukatı Victoria Kelleher, müvekkilinin tutuksuz yargılanması için yaptıkları başvuruya ek bir dilekçeyi hakime yazılı olarak sundu. Dilekçede Cihantimur'un kaldığı gözetim merkezinde yaşadığı sorunlar listelendi, 'nemlendirici' detayı dikkat çekti.

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta Murat Aci isimli vatandaşın hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından Mısır üzerinden ABD'ye kaçırılmıştı. Türkiye'nin kırmızı bülten çıkardığı iki isim, ABD'nin Boston şehrinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Türkiye'ye iade süreci devam eden Cihantimur, Boston'da dün yeniden hakim karşısına çıktı. Cihantimur’un avukatları, müvekkillerinin kefaletle serbest bırakılarak tutuksuz yargılanması talebinde bulundu ancak savcılık, Cihantimur’un kaçma riskinin yüksek olduğu gerekçesiyle bu talebe itiraz etti. Hakim, konuya dair verilen kararı ilerleyen günlerde açıklayacağını belirtti.

'İNSAN HAKLARINA AYKIRI KOŞULLAR' İDDİASI

VOA'dan Mehmet Sümer'in haberine göre duruşmada, Cihantimur’un avukatlarından Victoria Kelleher, mahkemeye sunduğu yazılı dilekçede, Cihantimur'un kaldığı gözetim merkezinde yaşadığı sorunları listeledi.

Avukat Kelleher, müvekkillerinin Connecticut eyaletindeki Manson Gençlik Enstitüsü’nde insan haklarına aykırı koşullar altında tutulduğunu ileri sürdü ve müvekkilinin durumunun acilen gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

'NEMLENDİRİCİ' TALEP ETMİŞ

Avukat Kelleher, müvekkilinin gözaltı süresince yaşadığı zorlukları detaylı bir şekilde anlattı. Cihantimur’un cilt hastalığı nedeniyle nemlendirici ve reçeteli ilaç talebinde bulunduğunu, ancak görevlilerden sadece 'su iç' cevabını aldığını ifade etti. Avukat Kelleher, Cihantimur’un yüzünde ciddi kızarıklıklar ve yaralar olduğunu, dudaklarının kanadığını ancak hiçbir tıbbi yardım sağlanmadığını iddia etti.

"8 SAATTE BİR TELEFONLA KONUŞMA İZNİ"

Kelleher, Cihantimur’un gözaltında tutulduğu odada yastıksız bir yatakta yatmak zorunda kaldığını, oda ışığının 24 saat açık tutulduğunu ve okuması için hiçbir materyalin verilmediğini belirtti. Ayrıca, sadece sekiz saatte bir telefonla konuşma izni verildiğini aktardı. Bu koşulların, müvekkilinin psikolojik durumunu olumsuz etkilediğini ve Cihantimur’un duygusal olarak perişan hale geldiğini söyledi.

Kelleher, müvekkilinin insani ve yasal haklarının korunması için gereken adımların atılmasını talep etti. Hakimin kararını ilerleyen günlerde açıklaması bekleniyor.