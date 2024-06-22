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Evinde 1.5 metrelik timsah besleyen şahıs gözaltına alındı! Tasmayla gezdirip video çekmiş

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Kartal'da, evinde 1,5 metre uzunluğunda timsah besleyen kişi gözaltına alındı. Şüphelinin kazak giydirdiği timsahı tasmayla gezdirdiği anları video çektiği de ortaya çıktı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Kartal'daki bir evde timsah beslendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

EVİNDEN 1.5 METRELİK TİMSAH ÇIKTI

Ekipler, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında, ikamette beslenmesi yasak olan 1,5 metre uzunluğundaki timsahın A.P. isimli kişi tarafından evinde bakıldığını tespit etti.

Evinde 1.5 metrelik timsah besleyen şahıs gözaltına alındı! Tasmayla gezdirip video çekmiş - 1. Resim

TASMAYLA GEZDİRMİŞ

Bu kişinin kazak giydirdiği timsahı tasmayla gezdirdiği görüntüleri cep telefonuyla kaydedip sosyal medyadan paylaştığı belirlendi. Polis ekiplerince şüphelinin evinde yapılan aramada söz konusu hayvanın yanı sıra timsah tahniti de ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.P, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Timsah, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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