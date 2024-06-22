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Futbolcu Batıhan Gebecelioğlu trafik kazası geçirdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsünün park halindeki belediye otobüsüne çarpması sonucu otomobili kullanan Kastamonuspor futbolcusu Batıhan Gebecelioğlu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gebecelioğlu'nun durumunun iyi olduğu bildirildi.

Muratpaşa İlçesi Üçgen Mahallesi Güllük Caddesi üzerinde, bu yıl TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele edecek olan Kastamonuspor futbolcusu Batıhan Gebecelioğlu'nun kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda park halinde bulunan belediye otobüsüne çarptı.

Futbolcu Batıhan Gebecelioğlu trafik kazası geçirdi - 1. Resim

HASTANAEYE KALDIRILDI

Kazada otomobil sürücüsü futbolcu Batıhan Gebecelioğlu yaralandı. Gebecelioğlu, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Belediye otobüsü sahibi Kamil Tırak, aracın park halinde olduğunu belirterek, “Karşı taraftan gelen sürücü aracımıza çarpmış. Üzücü bir durum, kendisi hastanede, umarım bir şeyi yoktur. Hasarın önemi yok, kişiye bir şey olmasın.” dedi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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