Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Antalya'da 2 turist boğularak hayatını kaybetti

Antalya'da 2 turist boğularak hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Antalya&#039;da 2 turist boğularak hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

 Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 turist, yaklaşık birer saat arayla birbirine 300 metre uzaklıkta boğularak hayatını kaybetti.

Almanya uyruklu Helmut Slfrad Hopfner (74), Evrenseki Mahallesi'nde tatil yaptığı otelin sahilinde denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sahile çıkarılan ve bilinci kapalı olarak Manavgat'taki özel bir hastaneye kaldırılan Hopfner, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alman turistin cansız bedeni, cumhuriyet savcısı, adli tabip ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı OYİ Timi ekiplerinin olay yerindeki incelemeletinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya'da 2 turist boğularak hayatını kaybetti - 1. Resim

KALP RAHATSIZLIĞI VARMIŞ

İkinci olay ise Çolaklı Mahallesi'nde yaşandı. Çolaklı Mahallesi'nde tatil yaptığı otelin sahilinde denize giren Slovenya vatandaşı Maria Bundzelova (75), yüzerken boğulma tehlikesi geçirdi. Sahile çıkarılan ve bilinci kapalı olarak Manavgat'taki özel bir hastaneye kaldırılan Bundzelova, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalp rahatsızlığı olduğu ve ülkesinde iki kez ameliyat geçirdiği öğrenilen Slovenyalı turistin cansız bedeni, cumhuriyet savcısı, adli tabip ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı OYİ Timi ekiplerinin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sulamada yapay zeka dönemi başlıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yeni adım...Paul Onuachu için 15 milyon euro mu teklif edildi? Beşiktaş'tan transfer haberlerine açıklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kahvaltı sofrasında dehşet! Başından tabancayla vuruldu - GündemKahvaltı sofrasında dehşet! Başından tabancayla vurulduEvinde 1.5 metrelik timsah besleyen şahıs gözaltına alındı! Tasmayla gezdirip video çekmiş - GündemBir de tasma takıp video çekmişBu çiçekten elde ediliyor, Tokat’ta üretiliyor! Baş ağrısında anında etkili, sivilceyi de yok ediyor - GündemBaş ağrısında anında etkili, sivilceyi de yok ediyorYıldırım düşünce hayatını kaybetti, kuzular telef oldu - Gündem19 yaşındaki çobanın feci sonu! Ölümü kahrettiAkılalmaz kaza! Sonu olmayan yolda şarampole uçtular - GündemSonu olmayan yolda şarampole uçtularKonya'da katliam gibi kaza! 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti - GündemKonya'da katliam gibi kaza! 3'ü çocuk 4 kişi öldü
Sonraki Haber Yükleniyor...