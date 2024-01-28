İsrail basını, Adalet Divanının kararına hem kızdı hem sevindi: ‘Katliama devam edeceğiz’ heyecanı

İsrail basını, Uluslararası Adalet Divanının, Gazze’de ateşkes talep etmemesinden ‘memnuniyet’ duyarken, soykırım suçları işlendiği gerekçesiyle dava açılmasına tepki gösterdi

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararını değerlendiren İsrail medyası âdeta tek ağızdan “Gazze’de ateşkes çağrısı yok” ifadelerini kullandı.

Israel Hayom gazetesi “İsrail için Lahey’de başarı: UAD, Güney Afrika’nın savaşı durdurma yönündeki ana talebini reddetti” başlığını kullandı.

Jerusalem Post gazetesi “UAD, İsrail’e soykırımı önleme çağrısı yaparken, Gazze’deki savaşın sona ermesi emrini vermedi” ifadesini manşetine çekti.

İSRAİLLİ YETKİLİ: BÜYÜK BAŞARI

Haaretz gazetesi “UAD, İsrail’in soykırım ve kışkırtma eylemlerinden kaçınmak için her türlü tedbiri alması gerektiğine karar verdi ama ateşkes emri vermedi” başlığıyla mahkemenin karar haberini verdi.

Yedioth Ahronot gazetesi ise “Lahey Mahkemesi Gazze’deki savaşın durdurulmasını talep etmedi ancak İsrail’e bir dizi uyarı kararı çıkardı” değerlendirmesinde bulundu.

Israel Hayom’un haberinde, İsrail’e karşı alınan geçici emirlerde, Soykırım Sözleşmesi hükümlerine uyulması, soykırımı teşvik eden açıklamaların cezalandırılması politikası benimsenmesi ve Gazze Şeridi’ne insani yardım sağlanması üzerinde durulduğuna dikkati çekilerek, İsrail’in Gazze’deki çatışmalarla ilgili delilleri gizlememesi ve bir ay içinde rapor vermesi gerektiği yönündeki karara vurgu yapıldı. Haberde adına yer verilmeyen bir İsrailli yetkilinin “Bizim açımızdan bu büyük bir başarı. Mahkeme, Güney Afrika’nın Gazze’deki çatışmaların durdurulması yönündeki ana talebini reddetti ve bu açıdan bakıldığında bu büyük bir başarıdır” şeklindeki ifadelerine yer verilerek, İsrail’de UAD’nin aldığı karardan büyük bir memnuniyet duyulduğu aktarıldı.

“KARARA UY” ÇAĞRISI

Öte yandan başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere birçok ülke Uluslararası Adalet Divanının İsrail aleyhine aldığı tedbir kararlarıyla ilgili “Bunların tam, derhâl ve etkili bir şekilde uygulanmasını bekliyoruz” açıklaması yaptı.

HAN YUNUS'TA ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıların 113. günü geride kalırken, Han Yunus’ta şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Havadan yapılan saldırıların ardından İsrail ordusu tanklarla ilerlemeye devam ediyor. İsrail’in iki gün önce boşaltılması için talimat verdiği bölgeden Gazzeli sivillerin Refah’a doğru kaçışı ise sürüyor. Bu arada Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in saldırılarında son 24 saatte 174 kişinin hayatını kaybettiği, 310 kişinin yaralandığı duyuruldu. Çok sayıda yaralının hâlâ enkaz altında ve yollarda olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşamadığı aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail’in saldırılarını başlattığı 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının 26 bin 257’ye, yaralıların sayısının ise 64 bin 797’ye yükseldiği bildirildi.