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    • Ankara Lahey'in İsrail hakkındaki kararını yorumladı: İhtiyati tedbir acil olarak uygulanmalı

    TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Uluslararası Adalet Divanının İsrail hakkında Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin ihlâli gerekçesiyle verilen geçici tedbir kararının tartışmasız bir şekilde bağlayıcı olduğuna dikkat çekti.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ankara Lahey&#039;in İsrail hakkındaki kararını yorumladı: İhtiyati tedbir acil olarak uygulanmalı

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Haber Merkezi ANKARA - Lahey’deki duruşmaları bizzat takip eden Yüksel, “Bu karar, İsrail Başbakanı Netanyahu başta olmak üzere mevcut mezalimde sorumluluğu olan İsrailli her yetkilinin uluslararası hukuk önünde hesap vermekten kaçamayacağı anlamını taşımaktadır” dedi. 
    İsrail’in ihtiyati tedbir kararına uyma mecburiyeti bulunduğunu belirten Cüneyt Yüksel “İsrail Devleti, hükmedilen tedbirlerin uygulamaya geçirildiğine dair Divan’a bir ay içerisinde rapor sunmalıdır. Bütün bu kararların 15’e 2 ezici çoğunlukla alınmış olması çok önemlidir. Bu karar tarihi bir niteliktedir. Uluslararası Adalet Divanı tarafından verilen ihtiyati tedbir kararlarının acilen uygulanması gerekmektedir” diye konuştu.

    ZULMÜN HESABINI VERECEKLER

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bu kararla İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımdan dolayı yargılanacağının kesinleştiğini belirterek “İnsanlık vicdanında çoktan hüküm giymiş olanlar yaptıkları zulmün hesabını uluslararası mahkemelerde de verecekler inşallah. İsrail’in bu yargılanma sürecini çok yakından Türkiye Cumhuriyeti olarak da takip edeceğiz” dedi.

    İSRAİL MUAF TUTULMAMALI

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise masumlara karşı işlenen suçların faillerinin cezalandırılması için her türlü çabaya destek vermeye devam edeceklerini ifade ederek şunları kaydetti: Uluslararası Adalet Divanında İsrail’e karşı açılan bu dava, Batılı hükümetleri İsrail’in Filistinlilere karşı işlediği suçlara karşı uyandırma potansiyelini taşıyor. İsrail artık uluslararası hukuk ve normlardan muaf tutulmamalıdır. Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yönlendirmesi ve liderliğinde bir an evvel kalıcı bir ateşkesin sağlanması için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Dünya > Ankara Lahey'in İsrail hakkındaki kararını yorumladı: İhtiyati tedbir acil olarak uygulanmalı
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