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İsrail basını duyurdu, rehine takası anlaşmaları resmen başladı! İki oda detayı dikkat çekti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrail basını duyurdu, rehine takası anlaşmaları resmen başladı! İki oda detayı dikkat çekti

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tel Aviv ile Hamas arasında rehine takası anlaşmasına varılmasına yönelik müzakerelerin İsrail heyetinin Katar'a ulaşmasıyla resmen başladığı duyuruldu. İsrail temsilcilerinin odasını Hamas temsilcilerinin odasından ayıran koridor detayı dikkat çekti. Görüşmelerde Katarlı ve Mısırlı arabulucuların iki oda arasında hareket etmesi bekleniyor...

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyetinin Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında rehine takası müzakereleri resmen başladı.

MOSSAD, AMAN VE ŞABAK YETKİLİLERİ KATAR'DA KALACAK!

Mossad Başkanı Barnea, bu sabah İsrail'e geri dönecek ve Mossad, Askeri İstihbarat (AMAN) ve İç güvenlik teşkilatı Shin-Bet (Şabak) yetkililerinden oluşan İsrailli üst düzey çalışma ekibi birkaç gün Katar'da kalacak.

"FAZLA SABIR GEREKTİRECEK"

Habere göre İsmi açıklanmayan bir İsrailli yetkili, müzakerelerin başladığını ve uzun, zorlu ve karmaşık olacağını, çok fazla sabır gerektiğini dile getirdi. İsrail'in özel televizyonu Kanal 12'nin haberinde ise müzakerelerin Doha'da özel bir kompleksteki otelde yürütüldüğü duyuruldu.

İKİ ODA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

İsrail temsilcilerinin odasını Hamas temsilcilerinin odasından ayıran bir koridor olduğu ve onların bir araya gelmelerinin beklenmediği belirtilen haberde, görüşmelerde Katarlı ve Mısırlı arabulucuların iki oda arasında hareket edeceği ifade edildi.

SÜREÇ İKİ HAFTA SÜRECEK

Habere göre, adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceğini söyledi. Yetkili, Katar'daki Hamas temsilcilerinin karar vermeyeceğini, kararı verecek kişinin, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar olduğunu ve ilerlemek istenilen her noktanın, Sinvar'ın cevabı gelene kadar 24 ila 36 saat zaman alacağını dile getirdi.

MOSSAD BAŞKANI KATAR'DA

Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için dün Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Haaretz gazetesine göre İsrail heyetinde, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtildi.

Haaretz gazetesi, İsrail'in ateşkes ve rehine takasına ilişkin müzakereleri arabulucular olmaksızın doğrudan Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ile yapacağını öne sürmüştü.

Hamas, 14 Mart'ta, İsrail ile ateşkes ve rehin değişimi mutabakatına ilişkin teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ilettiklerini duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada ise Hamas'ın son teklifindeki taleplerinin "akıl dışı" olduğu savunulmuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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