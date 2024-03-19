İsrail yine Şam'a saldırdı! Hava savunma sistemi devreye girdi, roketler düşürüldü

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresinde birkaç noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Saldırıların ardından bölgede hasar alan yerler olduğu belirtilirken, İsrail'in bazı roketlerinin de hava savunma sistemi ile düşürüldüğü duyuruldu.

7 Ekim'den bu yana topyekün abluka altına aldığı Gazze'deki saldırılarına aralıksız olarak devam eden İsrail bir yandan da Suriye'yi hedef alıyor. İşgal ordusu son olarak Şam çevresine bomba yağdırdı.

HAVA SAVUNMA SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ, ROKETLER DÜŞÜRÜLDÜ!

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 02.10'da Şam'ın çevresindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince Golan Tepeleri yönünden hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi. Haberde, "Saldırıda hasar meydana geldi, hava savunma sistemleri bazı düşman roketlerini düşürdü." ifadesi kullanıldı.

İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. Beşşar Esed rejimi geçen ay İsrail'in Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline saldırı düzenlediğini duyurmuştu. Suriye'deki haber ajansı SANA konu ile ilgili, "Hava savunma sistemlerimiz Lübnan tarafından gelen düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırıda birkaç sivil öldü. Maddi hasarla birlikte yaralananlar da var." bilgisini paylaşmıştı. Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, 17 Mart'ta İsrail'e ait savaş uçaklarının Kalamon bölgesindeki birçok noktayı hedef aldığını iddia etmişti.

RUSYA SINIRA GÖZLEM NOKTALARI KURDU

Bölgede artan gerilim sebebiyle Rus güçleri, sene başından bu yana Suriye ile Golan Tepeleri arasındaki sınır hattı boyunca 10 gözlem noktası kurdu. Rusya zaman zaman da İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırılara karşılık verip füzelerini havada imha etti.