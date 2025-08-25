İsrail basını itiraf etti: Ankara Akdeniz’de oyunu bitiriyor, Esad’ın gidişi bile böyle sarsmamıştı

Türkiye ile Libya arasındaki tarihi dostluk, bugün Akdeniz’de yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. 1951’de bağımsızlığını ilan eden Libya’yı ilk tanıyan ülkelerden olan Türkiye, Trablus’ta açtığı büyükelçilikle bu bağı kalıcı hale getirmişti.

Yıllar içinde güçlenen ilişkiler, 2011’deki iç savaşta Ankara’nın geçici yönetimi tanımasıyla daha da pekişmişti. Bugün ise Türkiye’nin Libya’daki varlığı, bölgesel dengeleri sarsacak ölçüde yeniden gündemde.

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Maariv, Ankara’nın Doğu Libya’da konsolosluk açması ve General Halife Hafter’le doğrudan diplomatik temas kurmasını “Akdeniz’de dengeleri altüst edecek dramatik hamle” başlığıyla analiz etti:

"Libya neredeyse yirmi yıldır bir iç savaş içinde. Türkiye'nin savaşa müdahalesi muazzam ve hatta Libya Genel Ulusal Kongresi'nin düşüşünü engellediğinde çatışmanın sonucunu bile belirledi. Türkiye yalnızca Libya'yı desteklemekle kalmıyor; bazıları, oradaki hükümetin her bakımdan Türkiye'nin bir vekili hükümeti olduğunu iddia ediyor. Libya'daki çatışma, ABD ve Rusya tarafından desteklenen laik ve ılımlı güçlere ve Halife Hafter liderliğindeki Libya Temsilciler Meclisi'ne karşı yürütüldü. Libya'daki savaş, Mayıs 2014'ten Ekim 2020'ye kadar yaklaşık altı buçuk yıl sürdü."

Libya Ulusal Ordusu komutanı Halife Hafter'e bağlı Temsilciler Meclisi'nin, Türkiye ile 2019'da imzalanan Deniz Yetki Anlaşması'nı onaylamaya hazırlanması Yunanistan'da da korkuya neden oldu

OSMANLI'NIN İZİNDEN: YÜZYILLIK DÖNÜŞ

Gazete, Türkiye'nin Libya ile geliştirdiği ilişkileri tarihi bir çizgiye oturtarak, Osmanlı döneminde bölgede bulunan Türk varlığına dikkat çekti. Tel Aviv Üniversitesi Dayan Merkezi’nden Dr. Hai Eitan Cohen Yanrojak'ın şu sözleri haberde öne çıkarıldı:

"Türk hamlesini 'antik çağın tacı' olarak adlandırıyorum. Türkler, 1912-1919 savaşına kadar Libya'daydı. Onların bakış açısına göre Trablus'a dönüyorlar ve 'mavi vatan' vizyonunu, yani Akdeniz üzerindeki kontrolü genişletmeyi gerçekleştiriyorlar."

Yine aynı haberde, Türkiye ile Batı Libya yönetimi arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasının, BM tarafından tanınan hükümet temelinde geçerli olduğu ve bu sayede Doğu Libya’daki alanları da kapsadığı vurgulandı. Türkiye’nin bölgedeki varlığını derinleştirmeyi hedeflediği, Akdeniz’de enerji trafiği üzerinde söz sahibi olmak için adımlar attığı belirtildi. Gazete, bu sürecin Türkiye’nin bölgesel gücünü pekiştirmesine katkı sağlayacağını yazdı.

KONSOLOSLUK AÇILDI

Türkiye, Tobruk hamlesiyle Doğu Akdeniz'de dengeleri sarstı. Hafter yönetimiyle kurulan temas ve açılan konsolosluk, “geri dönüş değil, yeni bir oyun kurma” adımı olarak öne çıktı.

Maariv, bu gelişmeyi şöyle yorumladı:

“Türkler, Akdeniz’de geniş alanları kontrol altına almak ve Yunanistan ile Kıbrıs’ı izole etmek istiyor.”

MAVİ VATAN VURGUSU

Gazete, Ankara'nın bu adımının "Mavi Vatan" doktrininin yeni bir aşaması olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin Libya ile deniz yetki alanları anlaşması sayesinde Akdeniz’de stratejik bir koridor oluşturduğu ifade edildi.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye yalnızca Libya’yı desteklemiyor; bazıları mevcut yönetimin Ankara’nın etkisi altında olduğunu savunuyor.”

"ESAD REJİMİNİN ÇÖKÜŞÜ KADAR DRAMATİK"

Türkiye’nin son adımı, Maariv tarafından şu ifadelerle tanımlandı:

“Ankara'nın yeni hamlesi, Suriye’de Esad rejiminin düşüşü kadar dramatik.”