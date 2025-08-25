Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Yunanistan alarmda! MİT Başkanı Kalın, Halife Hafter ile Bingazi'de ne konuştu?

Yunanistan alarmda! MİT Başkanı Kalın, Halife Hafter ile Bingazi'de ne konuştu?

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Yunanistan alarmda! MİT Başkanı Kalın, Halife Hafter ile Bingazi&#039;de ne konuştu?
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya’nın doğusundaki Bingazi kentinde, Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve ikili iş birliği konuları ele alındı.

Libya Ulusal Ordusu’nun yeni komutanı Saddam Hafter, göreve başlamasının ardından ilk görüşmesini Türk askeri heyetiyle yaptı.

Yunanistan alarmda! MİT Başkanı Kalın, Halife Hafter ile Bingazi'de ne konuştu? - 1. Resim

Bingazi Limanı’nda demirli TCG Kınalıada savaş gemisinde gerçekleşen buluşmada, deniz güvenliği ve askeri iş birliğinin geliştirilmesiyle ilgili konular ele alındı. Ayrıca teknik alanlarda tecrübe paylaşımı da gündeme geldi.

Saddam, Ankara donanmasının Libya'ya yaptığı ziyaretin bir parçası olarak Bingazi limanına demirleyen Türk savaş gemisi TCG Kınalıada'daki heyeti memnuniyetle karşıladı. LNA Genel Komutanlığı, görüşmelerin teknik ve askeri işbirliğine odaklandığını belirterek, ziyareti Libya ve Türk donanmaları arasındaki bağların “tarihi derinliğinin” kanıtı olarak nitelendirdi. 

TCG Kınalıada, Bingazi Limanı'ndan ayrılırken Bingazi Deniz Üs Komutanı Tümamiral Abid Mesud Jouda ve beraberindeki Libya Ulusal Ordusu Silahlı Kuvvetler personeli, Türk Deniz Kuvvetleri Temsilcisi Tümamiral Hüseyin Tığlı, Bingazi Başkonsolosumuz Serkan Kıramanlıoğlu ve Libya Silahlı Kuvvetler ve Deniz Askerî Ataşemiz tarafından uğurlandı. 

MİT BAŞKANI KALIN, HALİFE HAFTER İLE BULUŞTU

Öte yandan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ise Bingazi’de Libya Ulusal Ordusu’nun önceki komutanı Halife Hafter ile görüştü.

Bölgesel güvenlik, ortak çıkarlar ve ikili ilişkiler üzerine yapılan görüşme, Türkiye’nin Libya ile temaslarını sürdürme kararlılığını yansıttı.

Yunanistan alarmda! MİT Başkanı Kalın, Halife Hafter ile Bingazi'de görüştü - 1. Resim

"TARİHİ İLİŞKİLER GÜÇLENDİRİLECEK"

Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmenin iki ülke arasındaki deniz kuvvetleri iş birliğinin geliştirilmesine yönelik kararlılığı yansıttığı belirtildi. Açıklamada, Türk ve Libya deniz kuvvetleri arasındaki "tarihi ilişkilerin", bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayacak şekilde derinleştirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Ayrıntılar geliyor...

 

Kaynak: Dış Haberler

Dikili su kesintisi: İZSU listeyi paylaştı! İzmir'de bugün sular saat kaçta gelecek?Cemiyet hayatının ünlü ismiydi... Aylin Yılmaz’dan korkutan haber! Beynine pıhtı attı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Oval Ofis’te sakladı, golf sahasında yakalandı: Trump’ın morlukları büyüyor! - DünyaTrump'ın elleri çürüyor mu?Devlet sırrı açığa çıktı! Polonya’da rakiplerini vurmak isterken geri çekilme planını ifşa etti! - DünyaDoğuyu savaşmadan terk etme stratejisi ifşa oldu!Güneş'te son iki ayın en büyük patlaması! Türkiye doğrudan etkilenecek - DünyaTürkiye doğrudan etkilenecek! Son iki ayın en büyüğüSahte dişçi skandalı! Yapıştırıcıyla sahte kaplama yaptı: Yüzlerce hasta kabusu yaşadı - DünyaYapıştırıcıyla sahte kaplama yaptıOrtadoğu’da yeniden savaş hazırlığı mı? ABD’den İsrail’e 3,5 milyar dolarlık silah onayı! - DünyaABD’den İsrail’e 3,5 milyar dolarlık silah onayı!İçinden adeta altın fışkırıyor! Özbekistan’daki maden sahası rekor fiyata alıcı buldu - DünyaAdeta altın fışkırıyor! Ünlü maden sahası rekor fiyata satıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...