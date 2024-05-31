İsrail Gazze ve Refah'a havadan ölüm kusuyor! Kara işgalindeki 3 bölgeden çekildiler

İsrail Refah Sınır Kapısı'nı da gasp etti! Kontrol geçici olarak Filistinlilerde

İsrail Refah Sınır Kapısı'nı da gasp etti! Kontrol geçici olarak Filistinlilerde

İsrail'in Filistin'deki soykırımı dünyanın gözü önünde devam ediyor. Hava saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, karadan işgal altına aldığı 3 bölgeden çekildi. İsrail'in gece yaptığı 2 saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti.

Canlı Anlatım Özeti İSRAİL GAZZE'DEKİ 3 BÖLGEDEN ÇEKİLDİ

İSRAİL GAZZE'DE ARACI BOMBALANDI

İSRAİL BUREYC KAMPINI VURDU

31.05.2024 09:08

İSRAİL GAZZE'DEKİ 3 BÖLGEDEN ÇEKİLDİ

Filistin'de katliam yapan İsrail ordusu, haftalardır karadan işgal altına aldığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tel el Zaatar, Beyt Hanun ve Beyt Lahiya kasaba ve mahallelerinden çekildi.

31.05.2024 08:24

İSRAİL GAZZE'DE ARACI BOMBALANDI

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava ve kara saldırıları devam ediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Kampı’nda bir aracı hedef aldı. Saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

31.05.2024 07:13

İSRAİL BUREYC KAMPINI VURDU

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Balah'ta yer alan Bureyc Mülteci Kampı'ndaki Al-Sous ailesine ait apartmana düzenlediği saldırı sonucu 5 sivil öldü, çok sayıda da yaralı olduğu belirtildi. Bölge sakinleri ve arama kurtarma ekipleri, saldırıda yıkılan binanın enkazı altında arama kurtarma çalışması başlattı.

Yer: Gazze