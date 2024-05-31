İsrail Gazze ve Refah'a havadan ölüm kusuyor! Kara işgalindeki 3 bölgeden çekildiler
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
İsrail'in Filistin'deki soykırımı dünyanın gözü önünde devam ediyor. Hava saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, karadan işgal altına aldığı 3 bölgeden çekildi. İsrail'in gece yaptığı 2 saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti.
- İSRAİL GAZZE'DEKİ 3 BÖLGEDEN ÇEKİLDİ
- İSRAİL GAZZE'DE ARACI BOMBALANDI
- İSRAİL BUREYC KAMPINI VURDU
31.05.2024 09:08
İSRAİL GAZZE'DEKİ 3 BÖLGEDEN ÇEKİLDİ
Filistin'de katliam yapan İsrail ordusu, haftalardır karadan işgal altına aldığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tel el Zaatar, Beyt Hanun ve Beyt Lahiya kasaba ve mahallelerinden çekildi.
31.05.2024 08:24
İSRAİL GAZZE'DE ARACI BOMBALANDI
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava ve kara saldırıları devam ediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Kampı’nda bir aracı hedef aldı. Saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.
31.05.2024 07:13
İSRAİL BUREYC KAMPINI VURDU
İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Balah'ta yer alan Bureyc Mülteci Kampı'ndaki Al-Sous ailesine ait apartmana düzenlediği saldırı sonucu 5 sivil öldü, çok sayıda da yaralı olduğu belirtildi. Bölge sakinleri ve arama kurtarma ekipleri, saldırıda yıkılan binanın enkazı altında arama kurtarma çalışması başlattı.
Yer: Gazze
Kaynak: Türkiye Gazetesi