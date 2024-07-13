İsrail Gazze'de camiyi vurdu! Ölü ve yaralılar var
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail, sivillerin bulunduğu yerleri vurmaya devam ediyor. İsrail Gazze'deki El-Ebyad Camisi'ne düzenlenen saldırıda en az 15 kişi öldü, 20 Filistinli ise ağır yaralandı.
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapan İsrail, okul, ibadethane, hastane ayırt etmeden saldırılarını sürdürüyor. Bugün güvenli bölge ilan edilen El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla saldıran İsrail, Gazze'de bir camiyi de hedef aldı.
CAMİ SALDIRISINDA ÖLÜ VE YARALILAR VAR
İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Kampı'nda bulunan El-Ebyad Camisi'ne saldırdı. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. İsrail'in kuzeydeki Gazze kentinde yer alan Şati Kampı'nda yeni bir "katliam" gerçekleştirdiğini söyleyen Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 20 kişinin yaralandığını belirtti.
GÜVENLİ DENİLEN ALANI DA VURMUŞTU
İsrail ordusu, bugün, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Saldırıda 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 443 Filistinli öldü, 88 bin 481 kişi yaralandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı