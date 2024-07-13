İsrail Gazze'de camiyi vurdu! Ölü ve yaralılar var

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail, sivillerin bulunduğu yerleri vurmaya devam ediyor. İsrail Gazze'deki El-Ebyad Camisi'ne düzenlenen saldırıda en az 15 kişi öldü, 20 Filistinli ise ağır yaralandı.

İsrail siviller için "güvenli bölge" ilan edilen yeri vurdu! 100 ölü, çok sayıda yaralı var

İsrail siviller için "güvenli bölge" ilan edilen yeri vurdu! 100 ölü, çok sayıda yaralı var

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapan İsrail, okul, ibadethane, hastane ayırt etmeden saldırılarını sürdürüyor. Bugün güvenli bölge ilan edilen El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla saldıran İsrail, Gazze'de bir camiyi de hedef aldı.

CAMİ SALDIRISINDA ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Kampı'nda bulunan El-Ebyad Camisi'ne saldırdı. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. İsrail'in kuzeydeki Gazze kentinde yer alan Şati Kampı'nda yeni bir "katliam" gerçekleştirdiğini söyleyen Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 20 kişinin yaralandığını belirtti.

GÜVENLİ DENİLEN ALANI DA VURMUŞTU

İsrail ordusu, bugün, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Saldırıda 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 443 Filistinli öldü, 88 bin 481 kişi yaralandı.