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    • Haberler > Dünya > İsrail, Gazze'de gıda yardımı bekleyen sivilleri vurdu: 77 ölü, 250'den fazla yaralı var

    İsrail, Gazze'de gıda yardımı bekleyen sivilleri vurdu: 77 ölü, 250'den fazla yaralı var

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Gazze, İsrail, Filistin, Haber

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Gazze'de soykırıma devam eden İsrail bu kez de gıda yardımı bekleyen sivilleri hedef aldı. İsrailli askerler, Gazze şehrinin güneybatısında gıda yardımı bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda 77 kişi hayatını kaybetti, 250'den fazla kişi yaralandı.

    İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırıları 146. günde sürdürüyor. İsrail ordusu, Gazze şehrinin güneybatısında gıda yardımı için sırada bekleyen Filistinli sivilleri hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gıda yardımı bekleyen kalabalığa ateş açılması sonucu 77 kişinin hayatını kaybettiği, 250’den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybedenlerden 20’sinin cansız bedeni Kamal Adwan Hastanesi'ne, 57’si ise Şifa Hastanesi'ne getirildi. Yerel kaynaklar, saldırının Reşid Caddesi’nde gerçekleştirildiğini aktardı.

    İsrail, Gazze'de gıda yardımı bekleyen sivilleri vurdu: 77 ölü, 250'den fazla yaralı var - 1. Resim

    "YARDIM BEKLEYENLER SOĞUKKANLILIKLA ÖLDÜRÜLDÜ" 

    Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırının "sivillere yönelik soğukkanlı bir katliam" ve İsrail'in devam eden “soykırım savaşının” bir parçası olduğu ifade edildi. Uluslararası topluma, sivilleri korumanın tek yolu olarak ateşkes sağlanması için "acilen müdahale" çağrısında bulunuldu.

    İsrail, Gazze'de gıda yardımı bekleyen sivilleri vurdu: 77 ölü, 250'den fazla yaralı var - 2. Resim

    ULUSLARARASI TOPLUMA TEPKİ

    Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise İsrail’in saldırıyı önceden planladığı belirtildi. Açıklamada uluslararası toplumun, özellikle de Biden yönetiminin, Filistinli sivillerin katledilmesine izin vermekle suçlanarak, "ABD yönetimini, uluslararası toplumu, İsrail işgalini ve uluslararası örgütleri, sivillerin öldürülmesinden sorumlu tutuyoruz. Tüm dünya ülkelerine, tüm Arap ve İslam ülkelerine, Arap Birliği’ne ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na, soykırımı durdurması için İsrail’e baskı yapmak üzere acilen müdahale çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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