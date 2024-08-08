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İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulları vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
İsrail Gazze&#039;de sivillerin sığındığı okulları vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dünya Haberleri  / Ajanslar

7 Ekim'den bu yana Gazze'de sayısız katliam düzenleyen İsrail savaş uçakları, yine Filistinli sivillerin sığındığı 2 okulu vurdu. Saldırılarda en az 15 sivil hayatını kaybederken, 10'larca yaralının olduğu belirtildi.

İsrail 307 gündür sürdürdüğü Gazze işgalinde katliamlarına devam ediyor. On binlerce kadın ve çocuğun ölümüne yol açan katliam ordusu, bir saldırı daha gerçekleştirdi.

Bütün dünyanın gözü önünde Filistinli masum sivilleri öldürmeyi sürdüren işgalci İsrail ordusu, Gazze'de sivillerin sığındığı 2 okulu hedef aldı.

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 30 bin noktaya saldırı düzenledi

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi’ndeki al-Zahraa ve Abdel Fattah Hamoud adlı okulları vurdu. Saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 15 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, okullara düzenlediği saldırıyı doğrulayarak, okulların Hamas tarafından kullanıldığını iddia etti. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı

İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği saldırıda 2 çocuk öldü

İSRAİL ORDUSUNDAN HEP AYNI BAHANE

"Saldırı öncesinde sivillere zarar verilmesini azaltmak için hassas mühimmat kullanımı, gözetleme ve ek istihbarat dahil olmak üzere çok sayıda adım atılmıştır.

Okul yerleşkeleri Hamas tarafından komuta-kontrol merkezleri olarak kullanılıyordu ve buradan İsrail birliklerine ve İsrail devletine karşı saldırılar planlayıp gerçekleştiriyorlardı."

İsrail yine okul vurdu: 39 ölü - Son Dakika Haberleri

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Ajanslar
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