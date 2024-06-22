İsrail-Hizbullah gerilimi arttı, ülkeler harekete geçti! "En kısa sürede bölgeyi terk edin"

Hizbullah-İsrail arasında artan gerilimin ardından Kuveyt, Lübnan'daki vatandaşlarına en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulundu.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi ile İsrail arasında artan gerilimin çatışmaya dönüşme riski sonrası ülkeler harekete geçti.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, bölgede yaşanan güvenlik gelişmelerini dikkate alarak "Lübnan'a seyahat etmeme uyarısı" yaptı. Açıklamada, "Bakanlık ayrıca, Lübnan'da bulunan ve acil bir ihtiyacı olmayan tüm vatandaşların mümkün olan en kısa sürede ülkeden ayrılmaları, ayrılamayacak olanların da derhal büyükelçilik ile temasa geçmeleri çağrısında bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL-HİZBULLAH GERİLİMİ

Öte yandan Lübnan-İsrail arasındaki gerginlik son günlerde giderek tırmanırken, İsrail ordusu 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik muhtemel saldırı için operasyonel planları onaylamıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Isreal Katz ise ertesi gün yaptığı açıklamada, "Hizbullah ve Lübnan'a karşı oyunun kurallarını değiştirmeye karar vereceğimiz ana çok yaklaştık. Topyekün bir savaşta Hizbullah yok edilecek ve Lübnan ağır darbe alacak" ifadelerini kullanmıştı.