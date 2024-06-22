Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail-Hizbullah gerilimi arttı, ülkeler harekete geçti! "En kısa sürede bölgeyi terk edin"

İsrail-Hizbullah gerilimi arttı, ülkeler harekete geçti! "En kısa sürede bölgeyi terk edin"

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İsrail-Hizbullah gerilimi arttı, ülkeler harekete geçti! &quot;En kısa sürede bölgeyi terk edin&quot;

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hizbullah-İsrail arasında artan gerilimin ardından Kuveyt, Lübnan'daki vatandaşlarına en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulundu.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi ile İsrail arasında artan gerilimin çatışmaya dönüşme riski sonrası ülkeler harekete geçti.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, bölgede yaşanan güvenlik gelişmelerini dikkate alarak "Lübnan'a seyahat etmeme uyarısı" yaptı. Açıklamada, "Bakanlık ayrıca, Lübnan'da bulunan ve acil bir ihtiyacı olmayan tüm vatandaşların mümkün olan en kısa sürede ülkeden ayrılmaları, ayrılamayacak olanların da derhal büyükelçilik ile temasa geçmeleri çağrısında bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL-HİZBULLAH GERİLİMİ

Öte yandan Lübnan-İsrail arasındaki gerginlik son günlerde giderek tırmanırken, İsrail ordusu 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik muhtemel saldırı için operasyonel planları onaylamıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Isreal Katz ise ertesi gün yaptığı açıklamada, "Hizbullah ve Lübnan'a karşı oyunun kurallarını değiştirmeye karar vereceğimiz ana çok yaklaştık. Topyekün bir savaşta Hizbullah yok edilecek ve Lübnan ağır darbe alacak" ifadelerini kullanmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yıldırım düşünce hayatını kaybetti, kuzular telef olduSulamada yapay zeka dönemi başlıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yeni adım...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'de Filistin depremi! Bakan yardımcısı istifa etti - DünyaBakan yardımcısı istifa ettiTermometre 46'yı gösterdi! Aşırı sıcaklar nedeniyle 6 kişi öldü - DünyaArizona'da 6 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle öldüOrta Amerika ülkesi selle boğuşuyor! Can kaybı 19'a yükseldi - DünyaOrta Amerika ülkesi selle boğuşuyor! Can kaybı 19'a yükseldiErtuğrul'un torunları dönüş yolunda! Türk-Japon ilişkilerinin 100. yılında TCG Kınalıada Hiroşima'dan uğurlandı - DünyaTCG Kınalıada Hiroşima'dan uğurlandıRusya, Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldı! 'Büyük saldırı' başlattı - DünyaRusya, Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldı149'uncu destek Ermenistan'dan! Erivan'dan Filistin sürprizi - DünyaErivan'dan Filistin sürprizi
Sonraki Haber Yükleniyor...