Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail işgal altındaki Batı Şeria’yı harabeye çevirdi: 300 dönüm yok oldu

İsrail işgal altındaki Batı Şeria’yı harabeye çevirdi: 300 dönüm yok oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail işgal altındaki Batı Şeria’yı harabeye çevirdi: 300 dönüm yok oldu
İsrail, Batı Şeria, Yıkım, Kuşatma, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in arkasında büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Batı Şeria’daki El-Mugayyir'da, cadde ve sokaklar adeta tanınmaz hale geldi. Üç gün süren kuşatmanın ardından geriye yıkılmış evler, kökünden sökülmüş yüzlerce zeytin ağacı ve harabeye dönmüş tarım arazileri kaldı.

İsrail ordusu, 3 gün süren kuşatma ve baskınların ardından Batı Şeria’daki El-Mugayyir beldesinden çekildi. 

Yerel kaynaklara göre, İsrail buldozerleri beldenin doğusunda yüzlerce zeytin ağacını kökünden söktü. Bazıları yüzlerce yıllık olan ağaçlar, tarım arazileriyle birlikte yerle bir edildi.

İsrail işgal altındaki Batı Şeria’yı harabeye çevirdi: 300 dönüm yok oldu - 1. Resim

BÖLGE HALKI SÖKÜLEN AĞAÇLARI YENİDEN DİKMEYE BAŞLADI

İsrail ordusunun 21 Ağustos’ta başlattığı baskında çok sayıda eve girildi, evlerdeki eşyalar tahrip edildi. 

Mugayyir Beldesi Meclis Başkanı Emin Ebu Ulya dahil birçok sivil gözaltına alındı.

Üç gün boyunca süren kuşatmada tarım alanlarının büyük bir bölümü buldozerlerle yok edilirken, halk baskınları “hayati kaynaklarına darbe” olarak niteledi.

300 DÖNÜMLÜK ARAZİ HEDEF ALINDI

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, dün yaptığı açıklamada İsrail ordusunun Mugayyir’de yaklaşık 300 dönümlük arazide ağaç sökme kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Alzheimer hastası 90 yaşındaki Yusuf Bayraktar 8 gündür kayıp! Herkes sokak sokak arıyorABD terör için uyardı, Irak 'yersiz' dedi! "Kaygı duyuyoruz"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD terör için uyardı, Irak 'yersiz' dedi! "Kaygı duyuyoruz" - DünyaABD terör için uyardı, Irak 'yersiz' dedi!Azerbaycan'da korkutan yangın: Sederek ticaret merkezi alevlere teslim oldu - DünyaKardeş ülkede felaket! Yangın söndürülemiyorGözlerine inanamadılar: Ayı dondurmacıya girip kasaya dayandı! - DünyaAyı dondurmacıyı bastı, tatlı müptelası oldu“Dijital memur” göreve başlıyor! Yapay zekadan tam entegre hizmet - Dünya“Dijital memur” göreve başlıyor! Tam entegre hizmet1970’lerin kabusu geri dönüyor! İngiltere IMF’nin kapısında - DünyaAvrupa ülkesi IMF'den kredi alabilirNükleer santralde yangın çıktı! Rusya 'risk çok yüksek' dedi! - DünyaNükleer santralde yangın çıktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...