İsrail işgal altındaki Batı Şeria’yı harabeye çevirdi: 300 dönüm yok oldu

İsrail ordusu, 3 gün süren kuşatma ve baskınların ardından Batı Şeria’daki El-Mugayyir beldesinden çekildi.

Yerel kaynaklara göre, İsrail buldozerleri beldenin doğusunda yüzlerce zeytin ağacını kökünden söktü. Bazıları yüzlerce yıllık olan ağaçlar, tarım arazileriyle birlikte yerle bir edildi.

BÖLGE HALKI SÖKÜLEN AĞAÇLARI YENİDEN DİKMEYE BAŞLADI

İsrail ordusunun 21 Ağustos’ta başlattığı baskında çok sayıda eve girildi, evlerdeki eşyalar tahrip edildi.

Mugayyir Beldesi Meclis Başkanı Emin Ebu Ulya dahil birçok sivil gözaltına alındı.

Üç gün boyunca süren kuşatmada tarım alanlarının büyük bir bölümü buldozerlerle yok edilirken, halk baskınları “hayati kaynaklarına darbe” olarak niteledi.

300 DÖNÜMLÜK ARAZİ HEDEF ALINDI

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, dün yaptığı açıklamada İsrail ordusunun Mugayyir’de yaklaşık 300 dönümlük arazide ağaç sökme kararı aldığını duyurmuştu.