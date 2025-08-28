İsrail Lübnan'a hava saldırıları başlattı

Lübnan basınına göre İsrail ordusu, savaş uçaklarıyla El-Mahmudiyye, El-Cermak, El-Reyhan ve El-Hardeli çevresini hedef aldı.

Saldırılardan biri Lübnan ordusunun güvenlik noktası yakınına gerçekleşti. Ayrıca İsrail’e ait bir İHA’nın Keferkila beldesine düzenlediği ses bombası saldırısında 1 kişi yaralandı, bir araç ağır hasar gördü.

İsrail ordusu, saldırıların Hizbullah’a ait altyapı ve bir füze rampasını hedef aldığını öne sürdü.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

27 Kasım 2024’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine neredeyse her gün saldırı düzenliyor.

Resmî verilere göre, ateşkesin ardından 4 bin 300’den fazla ihlal yaşandı; en az 245 kişi hayatını kaybetti, 513 kişi yaralandı.