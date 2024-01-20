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İsrail, Lübnan'da bir aracı vurdu: '2 Hamas üyesi öldü' iddiası
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Eda Narin
İsrail’in Lübnan’ın güneyinde bir aracı hedef aldığı hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
İsrail, Lübnan’ın güneyindeki Sur kentine bağlı El Bazurriye yolu üzerinde seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenledi.
Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan habere göre, saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri ise henüz tespit edilemedi.
Reuters haber ajansına konuşan Lübnan'dan üç güvenlik kaynağı, İsrail'in düzenlediği saldırıda iki Hamas mensubunun öldürüldüğünü iddia etti.