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    İsrail, Lübnan'da bir aracı vurdu: '2 Hamas üyesi öldü' iddiası

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İsrail’in Lübnan’ın güneyinde bir aracı hedef aldığı hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

    İsrail, Lübnan&#039;da bir aracı vurdu: &#039;2 Hamas üyesi öldü&#039; iddiası
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail, Lübnan’ın güneyindeki Sur kentine bağlı El Bazurriye yolu üzerinde seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenledi.

    Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan habere göre, saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri ise henüz tespit edilemedi.

    Reuters haber ajansına konuşan Lübnan'dan üç güvenlik kaynağı, İsrail'in düzenlediği saldırıda iki Hamas mensubunun öldürüldüğünü iddia etti. 

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailLübnan
    Haberler > Dünya > İsrail, Lübnan'da bir aracı vurdu: '2 Hamas üyesi öldü' iddiası
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