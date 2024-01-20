İsrail, Lübnan'da bir aracı vurdu: '2 Hamas üyesi öldü' iddiası

20 Ocak 2024 15:40 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 15:43

İsrail, Lübnan’ın güneyindeki Sur kentine bağlı El Bazurriye yolu üzerinde seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan habere göre, saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri ise henüz tespit edilemedi.

Reuters haber ajansına konuşan Lübnan'dan üç güvenlik kaynağı, İsrail'in düzenlediği saldırıda iki Hamas mensubunun öldürüldüğünü iddia etti.