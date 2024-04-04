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İsrail medyası yazdı! İran'ın tehdidi Tel Aviv'i harekete geçirdi, sığınakları açabilirler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail medyası yazdı! İran&#039;ın tehdidi Tel Aviv&#039;i harekete geçirdi, sığınakları açabilirler

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail medyası, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasının "İsrail tarafından bombalanmasına" karşılık verme tehdidinde bulunmasının ardından Tel Aviv'in harekete geçtiğini yazdı. Buna göre, Büyük Tel Aviv Bölgesi'ndeki yerel yetkililer sığınakları açmayı düşünüyor.

İsrail merkezli "Walla" sitesinde yer alan haberde güvenlik gerilimlerinin ardından Gush Dan'deki (Büyük Tel Aviv Bölgesi) birçok yerel yetkilinin bu gece sığınakları açmayı düşündüğü belirtildi.

Kanal 12 televizyonunun haberine göre de İsrail'in eski Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Amos Yadlin, "İran, doğrudan İsrail'e füze atarsa ​​şaşırmam" ifadesini kullandı.

Yadlin, "Hizbullah, ramazan ayının son cuma günü yani tam iki gün sonra savaşı başlatmak için emir almış olabilir" görüşünü paylaştı.

'İSRAİL, İRAN'IN KARARLI OLDUĞUNUN FARKINDA'

Maariv gazetesi ise İsrail Hava Kuvvetlerinin, İran'ın yakın zamanda karşılık verme ihtimali nedeniyle yüksek alarma geçirildiğini bildirdi.

Kanal 13'ün askeri yorumcusu Alon Ben David, "İsrail, İranlıların bu sefer karşılık verme konusunda önceki zamanlara göre daha kararlı olduğunun farkında" değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, dün İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemesinin ardından hava savunmasını güçlendirmek için yedek askerleri göreve çağıracağını duyurmuştu.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ölmüştü.

Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu. Tel Aviv yönetimi ise Şam'da İran’ın konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmemişti.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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