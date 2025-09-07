Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsrail muhalefeti ayağa kalktı! Netanyahu'ya "ilhakla ülkeyi yıkıma götürüyorsunuz" resti

Eski Başbakan Yair Lapid, Netanyahu’nun Batı Şeria’yı ilhak planına yüklenerek, “Bu adım İsrail’i uluslararası alanda yıkıma sürükler” çıkışını yaptı. Tel Aviv siyasetinde tansiyon yükselirken, Birleşik Arap Emirlikleri de kırmızı çizgi uyarısıyla sürece dahil oldu.

İsrail muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, hükümetin Batı Şeria’yı ilhak etme planını eleştirdi. Lapid, tek taraflı atılacak adımların İsrail’in uluslararası alanda daha fazla yalnızlaşmasına yol açacağını söyledi.

Yesh Atid Partisi’nin toplantısında konuşan Lapid, "Ne yapmaya çalışıyorlar? Uluslararası ilişkilerimize daha fazla zarar vermek mi? Bu olmayacak ve elde edeceğimiz tek şey, hiçbir geçerliliği olmayan bir şey için daha ciddi uluslararası zararlar görmek olacak" dedi.

TARTIŞMALI E1 BÖLGESİ GÜNDEMDE

Netanyahu yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria’yı bölerek ilhak etmeyi amaçlayan ve Doğu Kudüs’teki yasa dışı yerleşim alanlarının genişletilmesini öngören “E1” projesiyle, Filistin Devleti fikrini tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Lapid, partisinin büyük yerleşim birimlerinin ilhakını anlaşmalar kapsamında desteklediğini, ancak tek taraflı adımların "hiçbir alanda fayda sağlamayacağını" aktardı.

BAE: KIRMIZI ÇİZGİ AŞILIRSA ANLAŞMALAR TEHLİKEYE GİRER

İlhak planı, Birleşik Arap Emirlikleri’nden de sert tepki aldı. Emirlik yetkilileri, Batı Şeria'nın ilhakının "kırmızı çizgi" anlamına geleceğini ve İsrail ile yapılan normalleşme anlaşmalarını tehlikeye atacağına işaret etti.

BAE, 2020 yılında ABD arabuluculuğunda İsrail ile ilişkilerini normalleştirmiş, bu sürece daha sonra Bahreyn, Sudan ve Fas da katılmıştı.

SMOTRİCH: BATI ŞERİA'NIN %82'Sİ İLHAK EDİLECEK

Hafta başında İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 82’sinin ilhak edilmesini hedeflediklerini açıkladı. 

BM VE ULUSLARARASI ADALET DİVANI: İLHAK YASADIŞIDIR

Birleşmiş Milletler, İsrail’in yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu defalarca duyurmuştu. 

Uluslararası Adalet Divanı da 2025 Temmuz ayında verdiği danışma kararında, İsrail’in işgalini yasadışı ilan etmiş, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki tüm yerleşimlerin boşaltılması gerektiğini bildirmişti.

Kaynak: Dış Haberler
