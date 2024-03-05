İsrail, Netanyahu'nun 'grip' numarasını konuşuyor: Hükümet toplantılarından kaçıyor

İsrail bombaları altında kalan Gazze'de can kaybı 30 bin 631'e yükseldi. Dünyanın ateşkes çağrısı yaptığı savaşta İsrail cephesinde de özellikle bazı savaş kabinesi üyeleri ile Netanyahu arasında Gazze'ye saldırılarla ilgili sürecin yönetimi konusunda tartışmalar yaşandığına dair haberler yer almaya devam ediyor. Söz konusu haberler sonrası Netanyahu'nun grip numarası yaparak hükümet toplantılarına katılmadığı iddia edildi.

2024-03-05 16:40:42

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Gazze'nin kuzeyindeki 2 yaş altı her 6 çocuktan 1'inin akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığını bildirdi.

2024-03-05 16:32:08

YARDIMLAR UÇAKLARLA İNDİ

Ürdün ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyine "dost ülkelerle" havadan insani yardım indirdiklerini duyurdu. Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra ABD, Mısır ve Fransız uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyine paraşütle insani yardım ulaştırdı.

2024-03-05 15:46:27

YARDIM BEKLEYEN FİLİSTİNLİLERİ HEDEF ALDILAR

İsrail ordusunun, Gazze şehrinin güneyindeki Kuveyt Kavşağı yakınlarında yardım gelmesini bekleyen Filistinlilere gerçek mermilerle ateş açtığı bildirildi.

2024-03-05 15:28:42

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. İsrail'in Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda bir ev bombaların hedefi oldu. Saldırı sonrası olay yerine gelen Filistin Kızılayı ekipleri enkaz altında kalan Filistinlileri kurtarmak için çalışmalar yürüttü.

2024-03-05 14:06:29

BM Raportörleri: İsrail, 8 Ekim'den bu yana Gazze'deki insanları kasten aç bırakıyor, şimdi ise insani yardıma ulaşmak isteyen sivilleri ve yardım konvoylarını hedef alıyor.





2024-03-05 13:06:19

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 7 bin 422'ye yükseldiği aktarıldı.

2024-03-05 12:35:10

İSRAİL ÖLÜM YAĞDIRMAYA DEVAM EDİYOR

İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve orta kesimindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişiyi öldürdü.

2024-03-05 12:21:59

CAN KAYBI ARTTI

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 97 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı sayısı 30 bin 631'e yükseldi.

2024-03-05 12:08:30

16 ÇOCUK AÇLIKTAN ÖLDÜ

İsrail yaklaşık 5 aydır yıkıcı saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yardım girişini engelleyerek bölgede büyük bir "insani felakete" neden olurken, İsrail'in "aç bırakma politikası" şu ana kadar en küçüğü 14 günlük bebek olmak üzere 16 çocuğun ölümüne yol açtı.

2024-03-05 12:04:08

'NETANYAHU GRİP NUMARASI YAPTI'

İsrail'de savaş kabinesi üyeleri ile Başbakan Binyamin Netanyahu arasında gerginlik yaşandığına dair haberlerin ardından Netanyahu'nun grip numarası yaparak hükümet toplantılarına katılmadığı iddia edildi.

İsrail Başbakanlığı, kamuoyunda yayılan söz konusu iddialar üzerine açıklama yayımladı.

Açıklamada, Netanyahu ile Başbakanlık ofisi çalışanlarının birçoğunun mevsimsel gribe yakalandığı belirtilerek Netanyahu'nun grip bahanesiyle toplantılara katılmadığına dair iddiaların doğru olmadığı ifade edildi.

Netanyahu'nun hükümetle ilgili görevlerini yerine getirmeye ve Filistinlilere karşı savaşı yönetmeye devam ettiği ve durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Öte yandan ülke medyasına yansıyan haberlere göre, "grip nedeniyle işe gitmeyen" Netanyahu'nun Kudüs'teki evine çorba götüren İsrailli esirlerin aileleri, 150 gündür Hamas'ın elinde tutulan esirlerin getirilmesi için acil anlaşma yapılması talebiyle gösteri düzenledi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Netanyahu'nun grip nedeniyle 3 Mart'taki haftalık kabine toplantısına katılmayacağı bildirilmişti. Daha sonra sosyal medyada, Netanyahu'nun ramazan ayı boyunca Tapınak Tepesi'ne (Mescid-i Aksa) yönelik "güvenlik planlarına" ilişkin hükümet içindeki tartışmalardan kaçmaya çalıştığına dair iddialar ortaya atılmıştı.

Ülke medyasında özellikle bazı savaş kabinesi üyeleri ile Netanyahu arasında Gazze'ye saldırılarla ilgili sürecin yönetimi konusunda tartışmalar yaşandığına dair haberler yer alıyor.

İsrail istihbaratının Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanmasının güvenlik sorunlarına yol açacağı uyarılarına rağmen Netanyahu'nun kısıtlamaların uygulanması yönünde talimat verdiği bildirilmişti.

2024-03-05 11:58:28

'YALNIZCA EBEGÜMECİ YİYORUZ'

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 150 günü aşkın süredir devam ederken Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin şiddetli açlıkla mücadelesi sürüyor.

Ebegümecini pişiren Abdullah Ahmed isimli Filistinli çocuk "3 aydır ekmek yok, yalnızca ebegümeci yiyoruz." derken un almak için kontrol noktasına gittiklerinde İsrail askerlerinin onlara ateş açtığını söyledi.

2024-03-05 11:55:49

13 BİN 430 ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde "savunmasız Filistin halkına, sivillere, çocuklara ve kadınlara" yönelik 2 bin 675 katliam gerçekleştirdi.

İsrail, Gazze'de 151 günde 13 bin 430 çocuğu öldürdü.

2024-03-05 11:35:25

GAZZELİ ÇOCUKLARIN YAKACAK TELAŞI

İsrail’in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde hizmetlerinin kesilmesine neden olan yakıt sıkıntısı bölge halkını hayatta kalmak için ilkel yöntemlere sevk ediyor. İsrail bombardımanından korunmak ve can güvenliklerini sağlayabilmek için evlerini terk edip aileleriyle birlikte güvenli bölgelere sığınan Filistinli çocuklar, yakacak olarak kullanmak üzere İsrail saldırılarında harabeye dönen binaların enkazından odun, kağıt ve karton topluyor.

2024-03-05 07:44:11

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Hamas'la ilişkisi olduğu iddia edilen 12 kişiyle ilgili kendilerine henüz "delil niteliğinde kanıt" sunulmadığını belirtti.

2024-03-05 03:53:38

İsrail ordusunun, Gazze şehrinin güneyindeki Kuveyt Kavşağı yakınlarında yardım gelmesini bekleyen Filistinlilere gerçek mermilerle ateş açtığı bildirildi.