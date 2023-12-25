25 Aralık 2023 00:52 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 01:32

Hamas'ın saldırılarını önce süren İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni bombardıman altına tuttu. Sivil ayrımı gözetmeyen işgal güçleri havadan karadan düzenledikleri operasyonlarla 20 binden fazla insanın ölümüne sebep oldu. İsrail ordusu yapmış olduğu son açıklamada Gazze'de 5 İsrailli esirin cesedine ulaştıklarını duyurdu.

"5 İSRAİLLİ ESİRİN CESEDİNE ULAŞTIK"

Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin bilgi verdi. Hagari, İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde bir tünel içerisinde 5 İsrailli esirin cesedine ulaştığını ve cesetleri buradan çıkardığını söyledi.

"CAN KAYBI VERMEDEN HAMAS'I YOK ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Ordunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentini kontrol altına almak için buradaki kara saldırılarını genişletmeyi planladığını kaydeden Hagari, bunun vakit alacağını zira Gazze'deki kara harekatının karmaşık ve kompleks bir harekat olduğunu kaydetti. Hagari, "Can kaybı vermeden Hamas'ı yok etmek mümkün değil." dedi.

EBU UBEYDE DUYURMUŞTU

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde dün, İsrail'in bombardımanı sonucu 5 esirden sorumlu olan grupla bağlantının kesildiğini, bu kişiler arasında 18 Aralık'ta İsrail hükümetine görüntülü mesaj göndererek "bizi buradan kurtarın" çağrısında bulunan 3 yaşlı esirin de bulunduğunu ifade etmişti.

Ebu Ubeyde, bombardıman nedeniyle esirlerin öldüğünü tahmin ettiklerini dile getirmişti.

Hamas Telegram hesabından 18 Aralık'ta, 79, 80 ve 84 yaşlarındaki 3 İsrailli esirin, Netanyahu hükümetine hava saldırılarını durdurma çağrısı yaptıkları görüntülü mesajı paylaşmıştı.