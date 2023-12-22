Alman Der Spiegel: İsrail'in Hamas'ı yenmesi hayal

22 Aralık 2023 16:54 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 17:05

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni işgal etmiş durumda. Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin El Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'nu bahane ederek Gazze Şeridi'ni işgal eden İsrail, 20 binden fazla Filistinliyi katletti. Ancak, özellikle kara harekatında Kassam Tugayları'na karşı ağır hezimet yaşadı. Alman Der Spiegel dergisi, İsrail'in hezimetini ele aldığı bir analiz yayınladı ve İsrail'in artık Hamas'ı yenmesinin hayal olduğunu söyledi.

İSRAİL, HAMAS'I YENEBİLİR Mİ?

Almanya merkezli Der Spiegel dergisi, "Hamas yenilebilir mi?" sorusunu yönelttiği sayısında, bu fikrin gerçekli olmadığını belirtti. Hamas'ın yok edilemeyeceğinin ortaya çıktığı ve İsrail saldırılarının söz konusu Filistinli grubu daha da güçlendirdiğine dikkat çekildi.

Filistin halkının Hamas'a desteğine işaret edilen analizde, Hamas'ın ortadan kaldırılması senaryosunun imkansız olduğu vurgulandı.

ORTADAN KALDIRMA FİKRİ GERÇEKÇİ DEĞİL

Konuyla ilgili bir uzmanın görüşlerine yer verilen yazıda, şu ifadeler kullanıldı:

İsrail'in Hamas'ı yenme ya da ortadan kaldırma fikri gerçekçi değil. (Olsa bile) Bu hareketin ideolojisi, başka bir hareketle ortaya çıkar.

KALPLERDE YER EDİNMİŞ BİR GÜÇ

İsmi açıklanmayan İsrailli bir askeri analist, görüşlerini dile getirdi: Hamas, yalnızca bir 'örgüt' değil, aynı zamanda topluma kök salmış, fikirleri zihinlerde ve kalplerde yer edinmiş bir güçtür. Bu süreç, onlarca yıl sürer.

SİNVAR ÇOK ZEKİ

Söz konusu Alman dergisi, Hamas'ın İsrail saldırıları nedeniyle askeri olarak zayıflamış olsa bile, stratejik açıdan daha güçlü hale geldiğinin altını çizdi. Öte yandan Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ı 180 saat sorguladığını söyleyen İsrail iç istihbarat teşkilatının eski başkanı Michael Kobe, Sinvar'ın "çok zeki" olduğunu ve birkaç ay içinde İbranice öğrendiğini dile getirdi.