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İsrail ordusu kaçırdıkları ABD’li aktivisti darp etti!

Kaynak: Dış Haberler
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İsrail ordusu kaçırdıkları ABD’li aktivisti darp etti!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Gazze’ye insani yardım taşıyan Özgürlük Filosu’na yönelik İsrail’in uluslararası sularda düzenlediği baskında ABD vatandaşı Christian Smalls’a 7 İsrail görevlisi tarafından şiddet uygulandığı ortaya çıktı.

Özgürlük Filosu Koalisyonundan (Freedom Flotilla Coalition-FFC) yapılan açıklamada, İsrail'in uluslararası sularda müdahale ederek alıkoyduğu Handala gemisindeki gönüllülerden ABD vatandaşı Christian Smalls’a, üniformalı 7 İsrail görevlisinin şiddet uyguladığı belirtildi.
 
Açıklamada, Smalls’un boynunda ve sırtında boğulma girişimine ve tekmelere bağlı olarak gözle görülür yaralar oluştuğu vurgulandı. Gönüllülerin, Ramla’daki Givon Cezaevi’nde kötü muameleye maruz kaldıkları, havalandırma eksikliği ve temel hijyen koşullarının sağlanmamasının özellikle kadın aktivistler için ciddi bir sorun haline geldiği iletildi.
İsrail ordusu kaçırdıkları ABD’li aktivisti darp etti! - 1. Resim

KADIN AKTİVİSTLER ANLATTI

Kadın aktivistler, gözaltı koşullarının içler acısı olduğunu ve özellikle aşırı sıcağa rağmen havalandırma olmaması, temel hijyen ürünlerinin sağlanmaması gibi ihlallerin yaşandığını mahkeme önünde ifade etti. Aktivistler ayrıca, önceki günlerde avukatla görüşme haklarından feragat etmeleri için baskı gördüklerini ve Adalah hukuk ekibinin bu nedenle kendilerine ulaşamadığını bildirdi.

TURKİYEGAZETESİ.COM.TR İFŞA ETMİŞTİ

Gazze'ye insani yardım taşıyan Özgürlük Filosu’na yönelik İsrail müdahalesinin ardından, Fransız milletvekili Rima Hassan’ın da aralarında bulunduğu mürettebatın durumu netleşmeye başladı. Turkiyegazetesi.com.tr'ye bilgi veren Rima Hassan’ın ofisinden Fiona Vanston, alıkonma koşullarının arkasındaki detayları açıkladı.

AVUKATLA GÖRÜŞME SADE 10 DAKİKA SÜRDÜ

Tutuklanma sürecinde her mürettebat üyesine sadece yaklaşık on dakika boyunca avukatla görüşme hakkı tanındı.
 
Fiona Vanston,  "İsrail makamları, mürettebatın ülkeye 'yasadışı giriş' yaptığı iddiasıyla 100 yıl boyunca İsrail’e giriş yasağı getirdi. Aktivistlere, bu iddiayı kabul ettiklerine dair bir belge sunularak, 'ya imzala sınır dışı edil, ya imzalama mahkemeye çık' seçeneği verildi." dedi. 

"YALNIZCA SANDVİÇ DAĞITILDI, 16 SAAT BOYUNCA HİÇBİR ŞEY VERİLMEDİ"

Turkiyegazetesi.com.tr'ye konuşan Vanston, zorla alıkonma koşulları hakkında şu ifadeleri kullandı:
"İsrail, mürettebata sadece kameralar önünde kısa bir sandviç dağıtımı yaptı. Ardından 16 saat boyunca yiyecek ve su verilmeden, mürettebat gemi güvertesinde tutuldu. Bu uygulama ne uluslararası hukuka, ne de insan haklarına uygundur."
Kaynak: Dış Haberler
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