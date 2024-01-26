İsrail soykırımla yargılanacak! Lahey, kritik kararını açıkladı

Gazze'ye saldırılarda BM Soykırım Sözleşmesi'ni ihlali gerekçesiyle İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan davada ihtiyati tedbir talebine dair karar duruşması bugün görüldü. Uluslararası Adalet Divanı, (soykırım davasında) İsrail aleyhine ileri sürülen iddiaların “makul seviyede” ispatladığına hükmetti. İsrail'in mahkemeye 1 ay içinde rapor sunması gerekiyor.

İsrail aleyhine açılan “soykırım” davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin karar için bugün gözler Lahey’deydi. İsrail’in, Gazze’ye yönelik saldırılarında 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ni ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davadaki ihtiyati tedbir talebine dair karar açıklandı.

İSRAİL SOYKIRIMLA YARGILANACAK

Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın "Gazze'de soykırım davası" başvurusunu kabul etti. Yargıç Joan E. Donoghue, İsrail'e yönelik bazı iddiaların Soykırım Sözleşmesi hükümleri kapsamına girdiğini ifade etti.

Uluslararası Adalet Divanı, (soykırım davasında) İsrail aleyhine ileri sürülen iddiaların “makul seviyede” ispatladığına hükmetti.

Mahkeme, Gazze’deki felaket boyutundaki insani durumun, tedbir kararı vermesini gerektirecek düzeyde “acil tehlike” teşkil ettiğine hükmetti.

İsrail'in mahkemeye 1 ay içinde rapor sunması gerekiyor.

Uluslararası Adalet Divanı'nın kararında, "İsrail, soykırım delillerinin yok edilmesini engellemek için her türlü adımı atmakla yükümlüdür." ifadelerine de yer verildi. Kararda, "İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için acil ve etkin adımlar atmalı." denildi.

NE OLMUŞTU?

Güney Afrika, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonuyla 1948’te imzalanan Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Sözleşmesi’ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık’ta Uluslararası Adalet Divanı’na başvurmuştu.

"İSRAİL'İN İŞGALİNİ VE GAZZE'DE YAŞANANLARI AFFETMEYECEĞİZ"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından UAD’de açılan davadaki ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararın açıklanması bekleyen göstericiler basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ülkesini ve Filistin halkını desteklemek için Lübnan'da yaşadığı mülteci kampından geldiğini söyleyen Ahmad İskandar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında sorumluluğu bulunan kimseyi affetmeyeceklerini vurguladı.

"İsrail'in işgalini ve Gazze'de yaşananları affetmeyeceğiz." diyen İskandar, UAD'de açılan davanın 74 yıldır Filistin konusunda ilgisiz olan uluslararası toplumu uyandırma görevini üstlendiğini belirtti.

İskandar, UAD'nin alacağı kararın dünyanın pek çok yerine dağılmış Filistinlilerin ülkelerine güvenli şekilde dönmelerini sağlamasını umduğunu söyledi.

"KARAR, FİLİSTİN HALKI İÇİN ADALETE DOĞRU ATILAN İLK ADIM OLACAK"

UAD önünde kararı bekleyen Nadia da mahkemenin bugün Gazze ve Filistin halkını korumak için önlem almasını umduğunu ifade ederek, kararın "Filistin halkı için adalete doğru atılan ilk adım olacağı" yorumunu yaptı.

Nadia, UAD'nin açıklayacağı ihtiyati tedbir kararlarının Gazze'de saldırıları durdurma gücüne dikkati çekerek, ayrıca kararın Avrupa başta olmak üzere pek çok hükümetin saldırılara yönelik tutumunu değiştirebileceğini kaydetti.

Nadia, "Şu ana kadar Hollanda hükümetinden gördüklerimizin bana pek umut vermediğini söyleyebilirim ancak Lahey'den çıkacak kararın bu durumu değiştireceğini ve bu kararı ciddiye alacaklarını umuyorum. Aynı şey, Avrupa'daki diğer hükümetler için de geçerli." dedi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği kararın memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.