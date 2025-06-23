Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail temsilcisi BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu: Bu bir tercih savaşı değildi...

İsrail temsilcisi BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu: Bu bir tercih savaşı değildi...

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail temsilcisi BM Güvenlik Konseyi&#039;nde konuştu: Bu bir tercih savaşı değildi...
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, BM Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) konuşmasında, ABD'nin İran'ın nükleer santrallerine yönelik hava saldırısına ilişkin "Bu bir tercih savaşı değildi. Bu eylem bir zorunluluktu." dedi.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının ardından toplanan BM Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) konuşmasında, "Özgür dünyanın lideri olan ABD, tıpkı Yükselen Aslan Operasyonumuz gibi, özgür dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük varoluşsal tehdidi ortadan kaldırdı." ifadesini kullandı.

"BU BİR TERCİH SAVAŞI DEĞİLDİ"

ABD'nin İran'ın nükleer santrallerine yönelik hava saldırısına ilişkin "Bu bir tercih savaşı değildi. Bu eylem bir zorunluluktu." diyen Danon, Washington'ın, "İsrail, Orta Doğu ve dünya için doğru bir hareket ortaya koyduğunu" savundu.

TRUMP'A TEŞEKKÜR ETTİ

Danon, ABD'ye ve "birçok kişi tereddüt ederken harekete geçerek özgür dünyayı güçle ve ahlaki netlikle koruduğun için" ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür borçlu olduğunu ifade etti.

İran'ın müzakere sürecini bir "tiyatroya dönüştürdüğünü" ileri süren Danny Danon, bu süreçte diplomasinin "defalarca denendiğini" ancak Tahran yönetimin "başka planları olduğunu" iddia etti.

"İRAN'IN HAREKET ETTİRİLMESİ GEREKİYORDU"

"İran hareket etmeyecekti, bu yüzden hareket ettirilmesi gerekiyordu." değerlendirmesinde bulunan Danon, nükleer bir İran tehdidinin "bir daha asla yaşanmamasını garantilemek için" doğru zaman olduğunu dile getirdi.

Danon, İsrail'in İran'dan ahlaki düzey açısından "üstün" olduğunu iddia ettiği konuşmasında, "Onlar kaos arıyor, biz düzen arıyoruz. Onlar dünyayı yok etmek için silahlar üretiyor, biz onu korumak için ortaklıklar kuruyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Hürmüz Boğazı kapanırsa Türkiye nasıl etkilenir? Bakan Şimşek'ten açıklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kutlamalara gölge düştü! Tribün bariyeri çöktü: 3 ölü, 81 yaralı - DünyaKutlamalara gölge düştü! Tribün bariyeri çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralıJaponya’dan ABD’ye soğuk duş! Başbakan Ishiba NATO zirvesine katılmıyor - DünyaJaponya’dan ABD’ye soğuk duş!Ağlama Duvarı'nda giden Netanyahu, o isim için dua etti - DünyaAğlama Duvarı'nda o isme dua ettiİsrail, İngiltere ile görüştü! İran'a işbirliğimiz olmadı' denilmişti... - Dünyaİsrail, İngiltere ile görüştü!Gerilim tırmandı, füzeler peş peşe havalandı! İsrail ve İran karşılıklı saldırıya geçti - DünyaGerilim tırmandı, füzeler peş peşe havalandı!ABD, İran'ı vurarak gözdağı verdi... Çin ve Rusya ile mücadele başladı! - Dünya"Çin ve Rusya ile mücadele başladı!"
Sonraki Haber Yükleniyor...