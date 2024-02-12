İsrail tüm uyarılara rağmen Refah'a saldırdı, 100'den fazla ölü var

Dünya 'Felaket olur' dedi, İsrail dinlemedi! İşgal güçleri Refah'a havadan, karadan ve denizden saldırılar düzenlendi. Hedef yine siviller oldu, evler ve camiler bombalandı. 100'lerce ölü ve yaralı var... İşte bölgedeki son gelişmeler...

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 128. gün geride kaldı. İşgal ordusu 7 Ekim'den bu yana havada, karadan ve denizden saldırdığı Gazze'de 28 bin 176 kişinin ölümüne sebep oldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni hedefi ise Filistinlilerin güvenli bölge diye sürüldüğü Refah Sınır Kapısı oldu.

100'DEN FAZLA ÖLÜ VAR

İsrail’in, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze’nin Mısır sınırındaki Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100’den fazla kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Refah'taki hastane yetkilileri, İsrail’in, Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100’den fazla kişinin öldürüldüğünü, yaralanan yüzlerce kişinin hastanelere ulaştığını belirtti.

SİVİLLERİN EVLERİ HEDEF ALINDI

Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah şehir merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurdu.

Kuveyt Hastanesi Müdürü Suhayb el-Hıms ise hastanenin çok tehlikeli durumdaki yaralılarla dolu olduğunu, yeterli ilaç ve serum bulunmadığını ifade etti.

HAVADAN, KARADAN VE DENİZDEN SALDIRDILAR

Yerel kaynaklar, savaş uçaklarının, yoğun topçu atışı ve savaş gemilerinin denizden yoğun ateşiyle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilmiş kişilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetti.

KATLİAM EMRİ BEKLİYORLARDI

Refah’a saldırıyı 3 defa onaylayan Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, katliam için hükûmetten yeşil ışık bekliyordu. Tüm dünyanın gözleri önünde peş peşe yapılan uyarılara rağmen saldırıyı gerçekleştirdiler...

BIDEN, NETANYAHU’YU ARAYIP UYARMIŞTI

Joe Biden ve Netanyahu telefonda görüştü. Biden, Refah’ta barınan 1 milyondan fazla insanın güvenliğinin sağlanmasına yönelik inandırıcı bir plan olmaksızın askerî operasyona devam edilmemesi gerektiğini tekrarladı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail’in, güneyinde sivillerin sığındığı Refah’a saldırmasının “tarif edilemez bir insani felakete yol açacağı” uyarısında bulundu. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Gazze nüfusunun yarısının sığındığı ve ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaşması açısından hayati öneme sahip Refah Sınır Kapısı’nın bulunduğu Refah’a bir askerî saldırı ihtimalinden derin endişe duyduğunu dile getirdi.

Mısır ise Refah’a kara harekâtı düzenlenmesi durumunda İsrail-Mısır Barış Anlaşmasını askıya alacağını açıkladı. Mısır yönetimi, Hamas’ı da iki hafta içinde esir takası anlaşmasına varması konusunda uyardı.

Fransa da “Refah’ın tahliyesi Gazze halkının yok olmasına yol açar” diyerek tepkisini dile getirdi.