Yeni hedefi Refah olan İsrail'in saldırılarında can kaybı 28 bini aştı

İsrail ordusunun Gazze'deki zulmü 128 gündür aralıksız devam ediyor. Sivilleri hedef alan İsrail'in saldırılarında can kaybı 28 bin 176’ya yükseldi. Öte yandan İsrail'in, saldırılarını sonlandırmak yerine güneydeki Refah kentine saldırmayı planladığı kaydedildi.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durmaksızın sürdürüyor. Abluka altına alınan ve gıda yardımlarına set çekilen kentte binlerce sivil açlık ve susuzlukla mücadele ediyor. Kıtlık alarmının verildiği Gazze'de Filistinliler hayvan yemi tüketmeye başladı.

128 gündür aralıksız süren saldırılarda, bölgede binlerce sivili hayattan koparan İsrail, saldırılarını sonlandırmak yerine güneydeki Refah kentine saldırmayı planlıyor. İsrail ordusunun Gazze’de devam eden katliamında can kaybı günden güne artıyor.

24 SAATTE 112 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılarda 112 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 173 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 28 bin 176’ya, yaralananların sayısının da 67 bin 784’e yükseldiği duyuruldu.