Dünya katil İsrail'in zulmü için sokaklarda: Filistinli çocuklar büyümeyi hak ediyor

İsrail'in açlık ve susuzluğa maruz bıraktığı Gazze için dünya 'soykırıma hayır' ve 'hemen barış' sloganları ile sokaklara çıkmaya devam ediyor. İsrail'in saldırılarını kınayan ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İsviçre, İtalya ve Avusturya'da göstericiler "Dünya neden sessiz, İsrail insanları öldürüyor" ve "Netanyahu soykırım işliyor, dünya seyrediyor" sloganları ile "Filistinli çocuklar büyümeyi hak ediyor", "Gazze'deki soykırımı durdurun" yazan dövizler taşıdı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını karadan ve havadan durmaksızın sürdürüyor. Enkaza çevirdiği kentte hareket eden her nesneyi hedef alan İsrail ordusu bununla yetinmeyip Filistinlileri açlık ve susuzluğa da mahkum ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri gece boyu hava ve karadan başta Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah ve güneydeki Refah kenti olmak üzere çeşitli noktalara yoğun saldırılar düzenledi. Saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca Filistinli öldürüldü veya yaralandı.

Yerel kaynaklar, Refah'ın doğusunda yerinden edilenlerin yaşadığı bir evin bombalanması sonucu en az 25 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını bildirdi.

DÜNYADAN SAVAŞI DURDURUN ÇIĞLIKLARI

Yaşananlar dünya çapında tepkiye neden olurken dört bir yandan 'savaşı durdurun' çığlıkları yükseliyor. Dün de Japonya, Almanya, İtalya, İsviçre, Fransa ve Avusturya'da binlerce insan sokaklarda katil İsrail'e yönelik protestolar düzenledi.

ABD'nin başkenti Washington DC'de, Beyaz Saray'ın karşısında bulunan Lafayette Square Park'ta Filistin halkına destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler protesto sırasında pankartlar taşıyarak sloganlar attı.

Japonya'da sivil toplum kuruluşları, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla İsrail'in Tokyo Büyükelçiliği yakınında gösteri düzenledi.

Farklı sivil toplum örgütlerinin mensupları, Tokyo'nun Çiyoda ilçesinin Hanzomon bölgesindeki İsrail Büyükelçiliğinin yer aldığı caddenin girişinde bir araya geldi.

'TERÖRİST İSRAİL'

Yoğun güvenlik önlemleri alan emniyet güçleri, kargaşa ihtimaline karşı, büyükelçiliğin bulunduğu caddeye girişe izin vermedi. İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarını kınayan grup, "Nehirden denize özgür Filistin", "Gazze'de soykırımı durdur", "Ateşkes hemen", "Terörist İsrail" sloganları attı.

Büyükelçilik binasına 100 metre uzaklıkta düzenlenen gösteride, Filistin, Japonya ve Müslüman ülkelerin bayrakları dalgalandırıldı. Japon vatandaşlarının da katıldığı gösteri olaysız sona erdi.

'İNSAN HAKLARI FİLİSTİN SINIRINDA BİTMİYOR'

Almanya’nın başkenti Berlin'de Filistin’e destek gösterisi yapıldı.

Mitte ilçesindeki Invaliden Parkı’nda "Bu savaşı dünya çapında durdurun" sloganıyla toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Daha sonra şehir merkezinde yürüyüş düzenleyen göstericiler, "Dünya neden sessiz, İsrail insanları öldürüyor", "Netanyahu soykırım işliyor, dünya seyrediyor", "Filistin’e özgürlük" ve "Şimdi ateşkes" sloganları attı.

Göstericiler, aralarında Filistin, Türkiye ve Güney Afrika bayrakları ile üzerinde "İnsan hakları Filistin sınırlarında bitmiyor", "Filistinli çocuklar büyümeyi hak ediyor" ve "Gazze'deki soykırımı durdurun" yazan dövizler taşıdı.

'FRANSA TEL AVİV'E DESTEK VERİYOR'

Fransa'nın başkenti Paris'te, yağmura rağmen Gazze'de ateşkes sağlanması talebiyle yürüyüş yapıldı. Filistin yanlıları, Paris'in meşhur Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, yağmura rağmen Gazze'de derhal ateşkes sağlanması, ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının son bulması talebiyle Millet Meydanı'na yürüdü.

Filistin bayraklarının yanı sıra "İsrail'in Faşist Modeline Hayır" yazılı dövizler taşıyan protestocular, "Gazze'nin çocukları, Filistin'in çocukları, insanlık öldürülüyor", "Müslüman veya göçmenleri değil, bizi yönetenleri kapıya koymalıyız" sloganları attı.

Göstericilerden soy ismini vermek istemeyen İsrail'i Silahlandırmayı Bırakın Fransa Topluluğu üyesi Laura, Fransa'nın her yıl İsrail'e 15-20 milyon avro tutarında silah ihraç ettiğini, Paris'ten Tel Aviv'e silahların yanı sıra yedek parça ve bileşenlerinin gönderildiğini belirtti.

SAATLERCE YÜRÜDÜLER

İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanan binlerce kişi de, Filistin halkına destek için yürüdü.Parc Des Cropettes Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Filistin halkına destek için şehir merkezinde saatlerce yürüyüş yaptı.

Filistin bayrakları ve Filistin'e destek ifadeleri yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Göstericiler, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın son bulması ve acil ateşkesin sağlanması yönündeki taleplerini dile getirdi. Gazze'deki açlık ve bu nedenle gerçekleşen ölümlere tepki gösteren eylemciler, Gazze Şeridi'ne acil ve kesintisiz olarak insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu.

GÜNEY AFRİKA BAYRAĞI AÇILDI

İtalya'nın başkenti Roma'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yoğun yağışa rağmen düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Başkentin simgesi amfi tiyatro Kolezyum yakınlarındaki Fori Imperiali Caddesi'nde yüzlerce kişi, sağanağa rağmen "Filistinlilere yönelik soykırımı durdurun" çağrısıyla İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstermek, Filistin'e ve Filistinlilere destek olmak için bir araya geldi.

Göstericilerin, "Soykırımı durdurun" yazılı dövizler ve Filistin bayraklarının yanı sıra Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e soykırım suçlamasıyla dava açan Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bayrağını taşıdığı görüldü.

Protestocular, sık sık "Özgür Filistin", "Siyonist İsrail", "İntifada", "Terörist, faşist İsrail" şeklinde sloganlar atarak İsrail'e tepkilerini gösterdi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları bir kez daha düzenlenen yürüyüşle protesto edildi. Başkentin önemli noktalarından Mariahilfer Strasse’de toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra, "Soykırım durdurulsun", "Gazze’ye özgürlük", "Terörist İsrail" pankartları taşıdı. Polis, güvenlik önlemi aldı.