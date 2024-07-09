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Haberler > Dünya > İsrail ‘tünel bulduk’ diye büyük saldırı başlattı! Onlarca sivil evlerinde mahsur kaldı

İsrail ‘tünel bulduk’ diye büyük saldırı başlattı! Onlarca sivil evlerinde mahsur kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail ‘tünel bulduk’ diye büyük saldırı başlattı! Onlarca sivil evlerinde mahsur kaldı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail ordusu, Gazze şehrinin güneybatısındaki Derac, Rimal, Sanayi, Tel el-Hava, Tuffah ve Eski Şehir gibi pek çok bölgeyi yoğun şekilde bombaladı.Yapılan açıklamada bölgeden gelen istihbarat doğrultusunda Hamas’a ait önemli bir tünel altyapısı bulunduğu öne sürüldü.

İsrail bir yandan ateşkes için masaya oturmaya hazır olduklarına dair mesaj verirken diğer yandan Gazze’de katliam yapmaya devam ediyor. İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri Gazze şehrinin güneybatısındaki Derac, Rimal, Sanayi, Tel el-Hava, Tuffah ve Eski Şehir gibi pek çok bölgeyi yoğun şekilde bombaladı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada bölgeden gelen istihbarat doğrultusunda Hamas’a ait önemli bir tünel altyapısı bulunduğu öne sürüldü. Gazze halkı savaşın başından beri yaşanan en ağır çatışmalardan birine şahit olduklarını söylüyor. Patlama sesleri, Gazze Şeridi’nin kuzey ve orta kesimlerinde de hissediliyor. Bombardıman sonrası İsrail tanları da şehir merkezine girdi. Onlarca aile evlerinde mahsur kalırken fırsatı bulabilen binlerce Filistinli kuzeye doğru kaçmaya başladı. Devam eden yoğun bombardıman sebebiyle ambulans ve sağlık ekiplerinin bölgeye giremediği, yaralıların çoğunun bu sebepten hayatını kaybettiği ifade edildi.

Öte yandan İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet’in (Şabak) Direktörü Ronen Bar liderliğindeki İsrailli müzakere heyeti, esir takası müzakereleri ve Refah Sınır Kapısı’nın idaresi hakkındaki görüşmelere katılmak üzere Mısır’ın başkenti Kahire’ye gitti. Esir takası müzakerelerinin yanı sıra serbest bırakılması planlanan Filistinli güvenlik mahkûmlarının isimlerinin ele alınacağı görüşmelerde, Refah Sınır Kapısı’nın gelecekteki idaresinin nasıl olacağı da tartışılacak.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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