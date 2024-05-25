İsrail Uluslararası Adalet Divanı'nın uyarısına rağmen Refah'ı vurdu
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
İsrail, Gazze ve Refah'taki soykırımına Uluslararası Adalet Divanı'nın tepkisine rağmen devam ediyor. İsrail ordusu, Refah'ın orta ve doğusundaki mahalleleri hava ve topçu saldırılarıyla hedef aldı ve özellikle doğu bölgelerine aydınlatma bombaları attı.
Uluslararası Adalet Divanı, (UAD) dün İsrail hakkında Refah kentindeki saldırılarını durdurma kararı almasına rağmen İsrail saldırılarını artırarak sürdürüyor.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, kara saldırısını genişleterek askeri araçlarla şehir merkezinin güneyindeki Yebna Kampı'ndaki "El-Abd Cebr" bölgesine doğru ilerledi.
İsrail ordusu, Refah'ın orta ve doğusundaki mahalleleri hava ve topçu saldırılarıyla hedef aldı ve özellikle doğu bölgelerine aydınlatma bombaları attı.
İsrail savaş uçakları da Refah'ın merkezindeki Şabura Kampı'na şiddetli hava saldırıları düzenleyerek, kamptaki çok sayıda ev, yol ve altyapıyı tahrip etti.
Ordu ayrıca, Refah'ın doğusundaki Şevke beldesinde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir okulu da havaya uçurdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı