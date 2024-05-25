İsrail Uluslararası Adalet Divanı'nın uyarısına rağmen Refah'ı vurdu

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 25 Mayıs 2024 16:23 - Güncelleme: 25 Mayıs 2024 16:29 - Güncelleme:

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Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

İsrail, Gazze ve Refah'taki soykırımına Uluslararası Adalet Divanı'nın tepkisine rağmen devam ediyor. İsrail ordusu, Refah'ın orta ve doğusundaki mahalleleri hava ve topçu saldırılarıyla hedef aldı ve özellikle doğu bölgelerine aydınlatma bombaları attı.