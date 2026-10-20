İsrail'de gizli toplantı krizi! Davet edilmeyen isim dikkat çekti

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth arasında gerçekleştirilen gizli toplantıya davet edilmediği bildirildi.

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İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth arasında gerçekleştirilen gizli toplantıya çağrılmadığı öne sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Zamir, Netanyahu ile Hegseth'in ülkenin güneyindeki Ovda Hava Üssü'nde yaptığı toplantıya katılmadı. Haberde, “Genelkurmay Başkanı Zamir, dün gece güneydeki bir hava üssünde düzenlenen olağan dışı toplantıya katılmadığı gibi davet de edilmedi” ifadeleri kullanıldı.

Toplantıda Netanyahu ve Hegseth'in yanı sıra İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ile diğer yetkililerin de yer aldığı belirtildi. Zamir'in görüşmeye neden davet edilmediğine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kanal 12 televizyonu, gizli görüşmenin İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimlerden önce gerçekleştirilmesine dikkati çekti.

Netanyahu daha önce, İran'a yönelik olası yeni saldırılar konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile 18 Ekim de dahil olmak üzere birden fazla kez görüştüğünü açıklamıştı.

Öte yandan Trump ile Netanyahu'nun ekim ayının ilk haftasında, İsrail'deki genel seçimler ve ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde İran'a yeni bir saldırı düzenlenmesi ihtimalini ele aldığı öne sürülmüştü.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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