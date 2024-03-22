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Haberler > Dünya > İsrail'de Savaş Kabinesi oturumu iptal edildi! Netanyahu'nun evinin önünde olay çıktı

İsrail'de Savaş Kabinesi oturumu iptal edildi! Netanyahu'nun evinin önünde olay çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail&#039;de Savaş Kabinesi oturumu iptal edildi! Netanyahu&#039;nun evinin önünde olay çıktı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail medyası, dün akşam yapılması planlanan Savaş Kabinesi oturumunun aniden iptal edildiğini yazdı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken Başbakan Netanyahu'nun konutunun önünde ise onlarca İsrailli ateş yakıp eylem yaptı. Polis şahıslara sert müdahalede bulundu.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre, dün akşam yapılması planlanan Savaş Kabinesi toplantısı herhangi bir neden belirtilmeden iptal edildi. Toplantının beklenmedik bir şekilde iptal edilmesine şaşıran Savaş Kabinesi üyelerinin açıklama talebinde bulunması üzerine görüşmelerin ilerleyen günlerde yapılacağı konusunda kendilerine bilgi verildi.

NETANYAHU'NUN KABİNE'DEN KAÇTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İsrail medyasının toplantının iptaline ilişkin hükümet kaynaklarından aktardığı bilgiye göre de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'la yapılacak esir değişimi anlaşması konusunda Savaş Kabinesi üyelerinin baskısına maruz kalmaktan kaçınma çabaları olduğu öne sürüldü. Netanyahu'nun, kabineye sunmadan önce olası esir değişimi anlaşmasının parametrelerine ilişkin Hamas'tan "somut" cevaplar beklediği aktarıldı.

İsrail'de, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasından kısa bir süre sonra Savaş Kabinesi kuruldu.

İsrail'de Savaş Kabinesi oturumu herhangi bir neden belirtilmeden aniden iptal edildi - 1. Resim

NETANYAHU YİNE PROTESTO EDİLDİ

Öte yandan abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yakınları ve onlara destek veren çok sayıda kişi, Hamas'ın elindeki esirlerin bir an önce evlerine dönmesi talebiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hayfa yakınlarındaki Kayserya'da bulunan evinin önünde gösteri düzenledi. Polis şahıslara sert müdahalede bulundu.

İsrail'de Savaş Kabinesi oturumu iptal edildi! Netanyahu'nun evinin önünde olay çıktı - 2. Resim

CAN KAYBI 31 BİNİ AŞTI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 988 Filistinli öldürüldü, 74 bin 188 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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