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İsrail'de sokaklar bir kez daha karıştı! On binlerce Yahudi "Netanyahu istifa" sloganları attı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrail&#039;de sokaklar bir kez daha karıştı! On binlerce Yahudi &quot;Netanyahu istifa&quot; sloganları attı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

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Gazze'de katliam yapan Netanyahu hükümetine karşı İsrail'de onbinlerce Yahudi sokaklara indi. Tel Aviv başta olmak üzere birçok bölgede düzenlenen protestolarda "Netanyahu istifa" sloganları atıldı.

Filistin topraklarını zorla gasp eden katil İsrail, 45 km²'lik Gazze Şeridi'nde katliam yapmaya devam ediyor. ABD, İsrail'e yönelik yeni askeri yardıma onay verirken, Tel Aviv başta olmak üzere birçok şehirde Netanyahu karşıtları sokaklara indi. Binlerce kişi esir takası ve ateşkes için çağrı yaptı. Yahudiler, "Netanyahu istifa" sloganları attı.

ON BİNLERCE KİŞİ SOKAKLARA İNDİ

İsrail'de Netanyahu hükümetine karşı, her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar bu hafta da aynı gün geniş katılımla devam etti. Hükümet karşıtı gruplara katılan on binlerce kişi, Gazze'deki savaş ve esirlerin geri getirilmesi için siyasi iradenin kayıtsızlığını eleştirerek, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifasını ve erken seçim talep eden protestolarını yineledi.

İsrail'de sokaklar bir kez daha karıştı! On binlerce Yahudi

Protestoların merkezi, on binlerce İsraillinin akşam saatlerinde toplandığı başkent Tel Aviv'de yer alan, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı yapılan gösterilerde sembolleşen, polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi oldu.

NETANYAHU KARŞITI SLOGANLAR ATILDI

Tel Aviv, Hayfa ve Birüssebi'nin (Berşeva) yanı sıra Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya kenti ve Batı Kudüs'e ek olarak ülkenin farklı noktalarında hükümetin istifası ve esirlerin geri getirilmesi talep edilen gösteriler düzenlendi. Yahudi kalabalık İsrail bayrakları ve dev dövizler taşıyarak Netanyahu hükümeti karşıtı sloganlar attı.

İsrail'de sokaklar bir kez daha karıştı! On binlerce Yahudi

Esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrıları yaparak davullar ve düdükler çalan protestocular, "Hepsi hemen eve!", "Yardım!", yazılı dövizler taşıdı, Netanyahu'yu suçlayan sloganlar attı. Göstericiler, "(Netanyahu) Bibi (esirleri) serbest bırak" diye bağırdı.

Binlerce kişilik gösterici grubu kentte ilerleyerek bazı caddelerde trafiği kapattı.

YAPİD: NETANYAHU HÜKÜMETİ BİR FELAKET

Sahil kenti Hayfa'daki binlerce İsraillinin katıldığı gösteride konuşan İsrail'in eski Başbakanı ve ana muhalefet lideri Lair Yapid, "Bu hükümet devlet değil. Bu hükümet devlet için bir felaket. Esirler, askerler, evlerinden tahliye edilenler ve İsrail devletini kurtarmak için şimdi seçime gitmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

İsrail'de sokaklar bir kez daha karıştı! On binlerce Yahudi

Kuzeyde Kayserya kentindeki Netanyahu'nun şahsi konutu çevresinde de binden fazla gösterici İsrail bayrakları, davul ve düdüklerle toplandı.

Hükümetin istifası ve Gazze Şeridi'ndeki esirlerin geri getirilmesi için bir an önce anlaşma imzalanmasını isteyen İsrailliler, ülkenin farklı yerlerinde yolları ve kavşakları kapattı.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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