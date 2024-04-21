ABD İsrail ordusuna karşı yaptırıma hazırlanıyor

Gazze'de katliam yapan Netanyahu yönetimine 26 milyar dolar yardımı onaylayan ABD, İsrail ordusuna yaptırıma hazırlanıyor. İddialara göre ABD, Batı Şeria'da insan hakları ihlal eden bir İsrail taburuna yaptırım uygulayacak.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapan İsrail'in en büyük destekçisi ABD, Netanyahu'nun kışkırttığı İran tehdidi sonrasında aylar sonra Tel Aviv yönetimine askeri yardımı onayladı. ABD, Gazze dahil çeşitli savaş bölgelerinde kullanılmak üzere İsrail'e 26 milyar dolar yardım yapacak.

ABD İLK KEZ İSRAİL ORDUSUNA YAPTIRIM UYGULAYACAK

Dikkat çeken kararın ardından İsrail basınından çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İsrail'in Walla haber sitesinin iddialarına göre ABD, Batı Şeria'da insan hakları ihlal eden "Netzah Yehuda" isimli İsrail taburuna yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.

Yaptırımla "Netzah Yehuda" taburu ve üyelerinin herhangi bir ABD askeri yardımı ve eğitimi almasının yasaklanacağı aktarıldı. Yaptırım kararını ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın "gelecek günlerde" açıklamasının beklendiği ileri sürülürken, ABD bu kararla İsrail ordusuna ilk kez yaptırım uygulamış olacak.

NETANYAHU YAPTIRIMA KARŞI ÇIKIYOR

Walla haber sitesinin haberinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna yaptırım getirilmemesi gerektiğini savundu.

ABD yönetiminin İsrail'de bazı fanatik yasa dışı Yahudi yerleşimcilere getirdiği yaptırımlara işaret eden Netanyahu, Amerikan yetkilileriyle görüşmelerinde buna karşı çalıştığını belirtti.

Netanyahu, "Askerlerimizin terör canavarına karşı savaş yürüttüğü bir dönemde İsrail ordusuna yaptırım getirmek, saçmalık ve ahlaki bir çöküntüdür. Başında olduğum hükümet buna karşı tüm araçlarıyla harekete geçecektir." ifadesini kullandı.

BATI ŞERİA'DA ZULÜM SÜRÜYOR

Öte yandan İsrail, Batı Şeria'da Yahudi işgalciler ve ordu güçleri aracılığıyla Filistinlilere zulüm etmeye devam ediyor. Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un es-Saviye beldesine düzenledikleri baskında silahlı işgalci Yahudilerin açtığı ateş sonucu 48 yaşındaki Filistinli ambulans şoförü hayatını kaybetti.

50 yaşındaki Filistinli göğsünden, 26 yaşındaki Filistinli de yüzünden gerçek mermiyle yaralandı.

İsrail askerleri tarafından son iki günde Kudüs ve Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına alındı.